Ações da Guarda Civil aumentam em 21,7% prisões em flagrante em Itapevi

O número de prisões em flagrante feitas pela Guarda Civil Municipal cresceu 21,7% no primeiro trimestre de 2017. Foram 28 prisões em flagrante, contra 23 no mesmo período do ano passado.

Neste ano, foram nove flagrantes no mês de janeiro, quatro em fevereiro e 15 em março. As informações são da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes.

“Todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Segurança na cidade tem como objetivo reduzir os índices criminais e melhorar a qualidade de vida da população", afirma o secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, Kleber Maruxo.

Uma das ações tomadas para aumentar a segurança na cidade foi o início de uma série de blitze surpresa em pontos estratégicos da cidade. As operações já desmontaram até mesmo uma refinaria de drogasno município.

"Atuamos para que outras ocorrências também caiam e os investimentos estão sendo realizados para que as pessoas se sintam mais seguras e protegidas pelo poder público”, diz Maruxo.

Veículos apreendidos

O número de veículos apreendidos cresceu mais de 5 vezes. Foram 30 apreensões no primeiro trimestre do ano passado - em 2017, os números saltaram para 165, um crescimento de 550%.