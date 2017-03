GCM de Itapevi resgata bebê feito de refém pelo próprio pai

A Guarda Civil Municipal de Itapevi (GCM) salvou na madrugada de quinta (16) para sexta-feira (17) um bebê feito de refém pelo próprio pai. O caso aconteceu na Rua Francisco Manoel de Oliveira, no Parque Santo Antônio.

Os guardas Leandro Roberto Gomes e Mauricio Farias, que atuaram na ocorrência, realizavam patrulhamento próximo ao local quando se depararam com uma mulher, B.A.C., 21, correndo pelas ruas. Ela dizia que estava sendo agredida com socos e pontapés pelo marido.

A vítima contou que o companheiro havia fugido com a sua bebê de pouco mais de dois meses. Ao chegarem na residência do casal, os agentes perceberam o homem parado no parapeito da residência ameaçando lançar a criança caso a esposa não retornasse para o lar.

Após mais de uma hora de negociação para liberar o bebê, o pai deixou a criança no térreo da casa e fugiu pulando o portão de sua residência e de vizinhos. Na fuga, acertou a esposa com um tijolo. A mulher foi encaminhada ao Pronto Socorro Central, onde foi medicada e liberada em seguida. Ela passa bem e está sendo assistida por medida protetiva da Justiça.

O homem, C.W.F.O., de 21 , desempregado, foi indiciado pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e ameaça. Ele está foragido.