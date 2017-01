Guarda de Itapevi recebe treinamento para utilizar arma de choque

Na sexta (26), 29 agentes da Guarda Civil Municipal de Itapevi (GCM) finalizaram o curso de instruções para a utilização das armas de choque não-letais.

O equipamento, conhecido como "taser", poderá ser utilizado pela corporação a partir da próxima sexta (3), quando a turma irá se formar e receber certificados. A cerimônia será realizada no Paço Municipal e contará com a participação do prefeito Igor Soares, que fará a entrega dos armamentos.

“A capacitação dos agentes é uma grande conquista para que todos estejam preparados para uma abordagem que atenda aos requisitos do Policiamento Comunitário" , disse o comandante da GCM de Itapevi, Humberto Araújo. "Com isso, a vida humana é sempre preservada”.

A corporação recebeu, ainda em 2016, 50 novos tasers do programa “Crack, É Possível Vencer”, em convênio com o Ministério da Justiça e Cidadania. No entanto, faltava a contratação de uma equipe especializada para ensinar os agentes a manusear o equipamento.

“A legislação exige a obrigatoriedade de um curso para que os guardas possam utilizar a pistola elétrica, o que a gestão anterior não havia feito e nós fizemos”, disse Kleber Maruxo, secretário de Segurança, Trânsito e Transporte. “A nossa letalidade será menor com a utilização do novo equipamento”, afirmou o inspetor Cássio Luiz de Oliveira, um dos instrutores da turma.

Além do armamento, a Guarda Civil recebeu do programa duas motocicletas, dois veículos e um micro-ônibus de monitoramento por câmeras, avaliado em R$ 870 mil. A GCM já realizou neste ano 40 das 80 horas de cursos de qualificação anuais exigidas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Apenas para utilização da arma de choque foram 8 horas de curso. Ao longo da semana, os oficiais receberam também cursos de Técnica Operacional, Procedimentos das Guardas Municipais, Armamento, Munição e Tiro.

A segunda turma inicia o curso no dia 10 de fevereiro e será formada por 26 alunos. Ao todo, serão capacitados 55 agentes para utilização das armas de choque.