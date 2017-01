Guarda Municipal de Itapevi apresenta novo comandante

Ampliação de estrutura e capacitação serão prioridades de Humberto Araújo

Nesta quinta (19), a Guarda Municipal de Itapevi apresentou seu novo comandante, Humberto Araújo, que assume o lugar de Eduardo dos Santos, responsável pela corporação desde 2014. Sob sua gestão, disse, a prioridade será a capacitação de quadros e a ampliação de estrutura da Guarda.

“Fico honrado pela confiança depositada. Peço a colaboração de cada guarda para fazermos com qualidade a segurança da cidade.", disse Araújo. "Trabalhando lado a lado, teremos grandes conquistas. Juntos seremos mais fortes”, afirmou.

No comando da instituição, Araújo também pretende implementar a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) com motocicletas para ajudar a combater os bailes funks na cidade e auxiliar nas operações de rotina. Ele pretende reestruturar a corporação e já na próxima semana haverá um curso para agentes sobre a utilização da arma de choque não letal: a teaser.

A corporação tem hoje 228 guardas, e Araújo é seu quinto comandante. O ex-líderes da Guarda foram: Paulo Benedito Lopes Chaves (1997 2001), Antônio Romeiro (2001), Amarildo Oliveira (2001 a 2004) e Kleber Maruxo (2005 a 2013). Araújo ingressou na guarda em 2000, por concurso público. Antes de comandar a instituição, ficou 8 anos à frente do Canil.

A solenidade de transmissão do cargo aconteceu na sede da Guarda, no Refúgio dos Pinheiros, e contou com a presença do prefeito Igor Soares e do secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, Kleber Maruxo. “Faremos sempre o melhor para a população e o servidor”, disse Maruxo.O prefeito Igor Soares disse que a Prefeitura irá estudar a viabilidade financeira de contratar 40 novos agentes de segurança nos próximos anos, além de um plano de carreira para a Guarda. “Quero lutar pela valorização profissional. Uma melhora gradual de salários ao longo da trajetória profissional de cada Guarda. Investiremos em tecnologia e na renovação dos processos”, disse.