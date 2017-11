Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para cursos gratuitos na Univesp

Já estão abertas as inscrições para o vestibular 2018 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). É o primeiro vestibular do polo de Carapicuíba, viabilizados por parceria entre Prefeitura e Governo do Estado.

A cidade oferecerá 200 vagas para os cursos gratuitos em Engenharia de Computação (50), Engenharia de Produção (50), Pedagogia (50) e Tecnólogo em Gestão Pública (50), que comportam aulas on-line e presenciais. Para a didática presencial, sala computadorizadas foram preparadas para receber os alunos.

“É uma grande conquista para a população de Carapicuíba, a educação evolui, um trabalho sério com empenho e determinação. Ensino superior gratuito e de qualidade, com professores da USP”, afirmou o prefeito Marcos Neves.

As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2018 e as inscrições seguem até 5 de janeiro através do site https://univesp.br

Univesp

Criada em 2012 como Fundação, a Univesp é uma instituição de ensino superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com credenciamento como universidade pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação (MEC). Uma universidade pública exclusivamente voltada para a Educação a Distância (EAD).