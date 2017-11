Alunos da rede municipal de Itapevi são finalistas em competição de Matemática da USP

No próximo sábado (2), Itapevi estará na torcida pelos 37 alunos, de 10 e 11 anos, da rede municipal de ensino que irão participar da final da Liga Promat, uma competição de matemática promovida pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP (Universidade do Estado de São Paulo).

Os finalistas são 21 estudantes do Cemeb João Guimarães Rosa e 16 alunos do Cemeb Manuel Bandeira.

Os finalistas itapevienses representam 25% do total de classificados para a última etapa que será disputada por cerca de 140 alunos de 15 escolas paulistas, no Instituto de Matemática e Estatística da USP (Rua do Matão, 1010, na Cidade Universitária, São Paulo).

A Liga Promat 2017 é uma competição matemática que está sendo realizada desde agosto e é destinada a alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas de São Paulo, com o objetivo de resolver problemas matemáticos num ambiente rico e estimulante.

Itapevi participou da competição com 128 alunos de 11 escolas municipais. Destas, duas foram classificadas para a final.

Na etapa classificatória, os problemas foram resolvidos pelos alunos, com o apoio dos professores, em duas fases explorando o conteúdo aprendido em sala de aula de acordo com cada categoria de participação.

“Na prática, foram aplicados os quatro eixos da matemática: números e operações, geometria, grandeza e medidas e tratamento da informação”, explicou Gabriela Polon, orientadora de Matemática, da Secretaria de Educação e Cultura de Itapevi.