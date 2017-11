Igor Soares economiza R$ 1,2 milhão por ano com aluguéis

Em dez meses à frente da Prefeitura de Itapevi, o prefeito Igor Soares reviu todos os contratos de aluguéis de imóveis e conseguiu reduzir em 19% os gastos mensais de locação de prédios públicos.

Na prática, a economia é de R$ 101.215,00por mês, o que representará um alívio aos cofres públicos de mais de R$ 1.215.580,00ao ano.

“Nestes primeiros meses, nos dedicamos a arrumar a casa, rever contratos e reduzir a dívida pública. Tivemos que ser firmes para organizar a gestão municipal e ter coragem para resolver problemas antigos”, explicou Igor Soares.

Até 2016, a Prefeitura gastava com aluguéis R$ 543.293,56 por mês em locação de espaços para escolas, prédios administrativos e unidades de saúde e de atendimento social. Ao assumir a Administração Pública, em janeiro deste ano, o prefeito Igor devolveu imóveis, renegociou valores e conseguiu descontos de até 30% em alguns contratos.

Embora a redução tenha sido grande, o prefeito ainda quer diminuir ainda mais os gastos com locação e pretende chegar a uma economia de R$ 150 mil por mês.

Na terça-feira (31), a Prefeitura devolveu o prédio onde funcionava a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, na Vila Nova Itapevi. O espaço custava à prefeitura, em dezembro de 2016, R$ 22.454,99; após negociação da atual gestão, o valor teve desconto de 20%. Com a devolução do prédio, a economia será de aproximadamente R$ 215 mil por ano.

No início do próximo ano, outro prédio que será devolvido é o da Avenida Presidente Vargas, 405, alugado pela Prefeitura há mais de 20 anos, atualmente com um aluguel mensal de R$ 46.765,19, o que representa um gasto anual de R$ 561.182,28.

O prédio, de três andares, possui apenas elevador de carga e abriga as secretarias de Receita, Finanças e de Administração, Gestão e Tecnologia. O local não atende as normas atuais de acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência.

Está em processo de locação um novo prédio, maior, mais moderno e com acessibilidade. No local, funcionarão as secretarias de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; Planejamento; Finanças; Justiça; Habitação; Governo e Comunicação e Resultados; além dos gabinetes do prefeito e vice-prefeito. Com o funcionamento do novo prédio, será possível devolver outros imóveis.

“Tão importante quanto reduzir os gastos da Prefeitura é abrigar os serviços públicos em prédios com acessibilidade para garantir a todos os itapevienses o direito à mobilidade segura e digna. Além de concentrar o maior número possível de serviços à população em um único local, garantindo agilidade e eficiência aos moradores”, explicou o prefeito Igor Soares.