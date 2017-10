Prefeitura terá R$ 1,5 milhão para revitalizar Avenida Feres Nacif

Revitalizar o Centro e aprofundar as intervenções do programa Cidade Bela em Itapevi. É para cumprir esses objetivos que a Prefeitura anunciou neste sábado (21) a conquista de R$ 1,5 milhão junto ao Governo do Estado de São Paulo.

A parceria foi assinada pelo prefeito Igor Soares e o secretário-chefe da Casa Civil estadual, Samuel Moreira, durante cerimônia no Paço Municipal.

"Nós agradecemos muito e queremos ser grandes parceiros do Governo do Estado de São Paulo", disse o prefeito. "Organizando a casa do jeito que estamos organizando, nós vamos deixar um legado", afirmou.

O montante financiará a recuperação da Praça Carlos de Castro e da Avenida Feres Nacif, no trecho entre o espaço público e a rotatória da Cohab.

Os recursos foram obtidos por meio de uma parceria com o Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento), instituição que investe em obras de interesse das regiões metropolitanas paulistas.

"Com a queda da economia, qualquer um que trabalha com recursos públicos está trabalhando com dificuldade", disse Moreira. "Ainda assim, nós conseguimos esses recursos e o governador Geraldo Alckmin decidiu priorizá-los para Itapevi" afirmou.

O vice-prefeito Marcos Godoy, o Teco, e o deputado estadual João Caramez (PSDB) também participaram do anúncio. Além deles, estiveram na cerimônia diversos vereadores e secretários municipais.

O que é o Cidade Bela?

Lançado no dia 15 de julho pela Prefeitura, o Cidade Bela contempla uma série de ações para recuperar a região central de Itapevi e ampliar os serviços de manutenção e zeladoria em todos os bairros do município.

Ele consiste na renovação da frota atual de coleta de lixo, acréscimo de modernos equipamentos para ajudar e colaborar na limpeza da cidade, entrega de novos uniformes e novo sistema de coleta por meio de contêineres.

O objetivo é deixar o município mais bonito, resgatando a autoestima dos itapevienses pela sua cidade. Para isso, a Prefeitura também realizará uma série de intervenções urbanísticas, com ações de paisagismo e recuperação de praças e canteiros centrais, reforçando a poda de árvores, a retirada de pichações e a limpeza de vias públicas.

Ações

Uma das iniciativas mais importantes do Cidade Bela foi a demolição da passarela em frente à estação Itapevi da CPTM, em setembro. A Prefeitura também reforçou a limpeza das ruas do Centro. Ao todo, 16 contêineres e 200 lixeiras foram instalados na região. Além disso, Itapevi recebeu 10 novos caminhões compactadores 0km com capacidade de coletar 15m³ de lixo doméstico.

Cidade Bela No Seu Bairro

O programa contempla ainda o “Cidade Bela No Seu Bairro”, que consiste na realização de mutirões constantes para atender toda a cidade com os serviços de limpeza de ruas, pintura de guias e postes, retirada de detritos de bueiros e corte de mato.

Por meio dele, a Prefeitura deu início ao recapeamento asfáltico de diversas ruas no Setor A da Cohab II. O objetivo é facilitar a circulação de pedestres e motoristas e garantir mais segurança e conforto à população do bairro.

E ainda há outras obras em andamento. Na Estrada da Roselândia, os trabalhos estão a todo vapor desde setembro - as intervenções integram o Itapevia, um braço do programa voltado à recuperação de calçadas em todo o município. Além disso, as equipes da Prefeitura estão atuando na revitalização completa do Cemitério Municipal, que ganhou segurança 24 horas de efetivos da Guarda Civil Municipal.