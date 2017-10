Contra bactérias, Prefeitura instala sistema de ar-condicionado no Pronto-Socorro Central

Para melhorar as condições de atendimento à população, a Prefeitura de Itapevi instalou 46 aparelhos de ar-condicionado no Pronto-Socorro Central. Os equipamentos foram instalados no início de outubro nos consultórios médicos, enfermarias e salas de emergência da unidade, de modo a garantir não só o conforto dos pacientes mas, principalmente, para impedir a proliferação de bactérias e reduzir o risco de contaminação, transmissão de doenças e infecções hospitalares.

“O ar-condicionado em um pronto-socorro é uma necessidade", explica o médico Walter Cesar Silveira Júnior. "A gente precisa manter uma temperatura controlada de 24º, em média, para diminuir a proliferação bacteriana e, com isso, reduzir o risco de infecções”, diz.

A decisão de instalar esses equipamentos foi uma das primeiras medidas tomadas pelo prefeito Igor Soares, no início do seu mandado. Em janeiro, durante visita ao pronto-socorro, o prefeito percebeu o desconforto dos pacientes e funcionários com o calor excessivo dentro da unidade de saúde e em conversa com pacientes se comprometeu a resolver o problema.

“Este é um pequeno passo em direção às grandes transformações que iniciamos na cidade", afirma o prefeito. "Aos poucos, a saúde de Itapevi começa a melhorar e a população vai sentir os resultados no dia a dia", diz. Ao todo, a Prefeitura investiu R$ 290 mil na aquisição e instalação dos equipamentos.

Pacientes e profissionais de saúde comemoraram a instalação dos equipamentos. “Eu achei ótimo. São muitas pessoas atendidas diariamente com diversos tipos de doenças, então é benéfico para todo mundo”, diz Marcelo Martins da Silva, morador da Vila Santa Rita.

A implantação dos aparelhos no Pronto-Socorro Central era uma reivindicação antiga dos funcionários. “Agora vamos trabalhar em um ambiente mais agradável e também com mais segurança para todos”, acrescenta o enfermeiro Reginaldo Neres.

Além dos 46 aparelhos de ar-condicionado de alta potência para o pronto-socorro, a Prefeitura adquiriu mais quatro equipamentos que já foram instalados no Almoxarifado Central, onde ficam armazenados os medicamentos, que devem estar estocados em ambiente climatizado de acordo com as regras da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Serviço de Ultrassonografia (SEU)

No dia 30 de junho, a Prefeitura inaugurou o Serviço de Ultrassonografia (SEU). O atendimento começou na primeira semana de julho e pretende reduzir a fila de espera de 21 mil exames que aguardam para serem feitos desde 2014. Serão realizados, em média, 200 ultrassons por semana. O equipamento fica no Centro de Referência da Mulher (Av. José Michelotti, 194 – Cidade Saúde).

Envio de SMS

Desde o dia 29 de maio, a Secretaria de Saúde e Bem-Estar de Itapevi está enviando SMS para o celular dos pacientes para lembrá-los das consultas marcadas. O envio do SMS foi uma alternativa encontrada pela Prefeitura de Itapevi para reduzir o alto número de faltas dos pacientes a consultas agendadas.

Unidade Móvel de Odontologia

Em junho, a Prefeitura de Itapevi entregou à população o Sorriso Móvel - Unidade Odontológica na Escola. O veículo passará por todas as escolas da rede municipal para oferecer atendimento dentário gratuitamente aos 27.806 mil alunos atualmente matriculados na rede municipal. A equipe é composta por um dentista, um auxiliar e profissionais da enfermagem que ajudarão na cobertura de saúde. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.