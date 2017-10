Prefeitura conquista seis profissionais de saúde do Mais Médicos para Itapevi

A Prefeitura de Itapevi conquistou na segunda-feira (9) mais seis profissionais de saúde do Programa Mais Médicos, mantido pelo Ministério da Saúde.

Os novos médicos, todos generalistas, fazem parte de um grupo de 338 profissionais brasileiros formados no exterior que aderiram ao projeto e foram selecionados para o programa no mês de outubro.

“Esta parceria é muito importante para nossa cidade que sofre muito com a escassez de médicos. Com a vinda destes novos profissionais o tempo para marcação de consultas vai diminuir”, explicou o prefeito Igor Soares.

Os profissionais estão em treinamento, em Brasília. A preparação e avaliação dura em média três semanas e consiste na realização de oficinas educacionais sobre temas diversos, como legislação referente ao Sistema Único de Saúde (SUS), protocolos clínicos de atendimento do SUS e código de ética médica.

“Após a liberação destes profissionais pelo Ministério da Saúde, eles já estarão aptos para dar início aos trabalhos no município”, explicou o médico Paulo Juliano Ardito, coordenador municipal do programa de Saúde da Família.

Itapevi participa do Mais Médicos desde a criação do programa, em 2013. Atualmente, trabalham na cidade 24 médicos - cubanos. Com a recente contração, o município passará a contar com 30 profissionais atendendo exclusivamente nas Unidades de Saúde da Família (USF).

Pelas regras do programa, os médicos não podem trabalhar nos serviços de emergência ou atuarem como especialistas. Os clínicos do Mais médicos trabalham com jornada de 40 horas semanais, sendo 32 horas para atendimento e oito horas para estudos.

O Programa

Criado em 2013, o Programa Mais Médicos ampliou à assistência na Atenção Básica fixando médicos nas regiões com carência de profissionais. O programa conta com 18.240 vagas em mais de 4 mil municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), levando assistência para cerca de 63 milhões de brasileiros.



Do total de médicos participantes, 47,1% são profissionais da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 45,6% brasileiros formados no Brasil ou no exterior e 4,16% são intercambistas estrangeiros. As demais vagas serão abertas para reposição.



Desde novembro de 2016, o Ministério da Saúde está abrindo oportunidades para a substituição de médicos da cooperação com a OPAS. Foi feito um levantamento para ver quais cidades atendidas por profissionais cubanos poderiam atrair brasileiros. A expectativa é realizar quatro mil substituições em três anos, tornando a iniciativa mais autossuficiente. Até o momento, mais de 1.000 postos foram substituídos por brasileiros.