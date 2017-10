Igor Soares e Caramez cobram do Estado investimentos na segurança

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, e o deputado estadual João Caramez foram recebidos nesta terça-feira (10) pelo secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, em São Paulo.

Na oportunidade, cobraram do Estado contratação de escrivães para as delegacias de Polícia e de Defesa da Mulher de Itapevi, novas viaturas da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e mais policiais nas ruas.

“A Guarda Municipal de Itapevi realiza trabalho contínuo de apreensões de drogas e armamentos, além de blitz contínuas na cidade. Também iniciamos o programa Noite Tranquila, para acabar com os bailes funk e outras festas que interditam ruas e tiram o sossego dos moradores, mas precisamos que as polícias tenham melhores estruturas para trabalhamos em conjunto e ampliarmos estas e outras ações”, destacou o prefeito Igor Soares.

Para o deputado estadual João Caramez, Itapevi precisa de mais atenção do Estado em diversas áreas, inclusive na segurança. “Nossa cidade precisa de atenção, Dr. Mágino! É importante o retorno da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), esse Programa de Policiamento com motos do Governo do Estado para auxiliar nas ações da Polícia Militar no município”, disse Caramez.

O deputado também ressaltou a necessidade de atenção à corporação. “Nossos policiais militares precisam de estrutura para realizarem o seu trabalho. Não podemos continuar sobrecarregando a Guarda Municipal de Itapevi que, embora tenha feito excelente trabalho, tem suas demandas para atender.”

Mágino afirmou que Itapevi será beneficiada com novos escrivães a serem chamados em Concurso Público em andamento. Também prometeu encaminhar em breve motocicletas para a 3a Cia da Polícia Militar, que atua em Itapevi.

Operações em conjunto com a Guarda Municipal devem acontecem com maior frequência e aumento do efetivo deverá ser atendimento quando houver concurso para policiais militares.