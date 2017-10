Prefeitura abre processo seletivo para 24 vagas de estágio em Itapevi

No próximo dia 18 de outubro, quarta-feira, a Prefeitura de Itapevi abrirá processo seletivo para a contratação de 24 estagiários de ensino superior e formação de cadastro reserva. As inscrições poderão ser feitas até o dia 22 de outubro pelo site www.itapevi.sp.gov.br/processoseletivoestagio.

"É importante que Itapevi valorize sua juventude e traga os melhores estudantes para o poder público", diz o prefeito Igor Soares. "Isso trará novas ideias e energia para que a administração possa executar cada vez melhor o seu trabalho", afirma.

Além da inscrição online, é preciso entregar alguns documentos na Secretaria de Administração, Gestão e Tecnologia (Av. Presidente Vargas, 405). São eles: boletim do 1º semestre de 2017 (com todas as notas) e declaração de matrícula no 2º semestre de 2017, ambos em papel timbrado e assinados pela instituição de ensino; RG e CPF (original e cópia) e comprovante de residência.

A bolsa-auxílio varia de R$ 800,00 a R$ 1.300,00, com vale transporte de R$ 100,00 por mês. A carga horária é de 6h de estágio por dia, com duração de um ano, podendo chegar até o máximo de dois anos.

Ao todo, são 10 vagas para estudantes de direito e uma para cada uma das seguintes graduações: administração, arquitetura, artes visuais, comunicação social, educação física, engenharia civil, fisioterapia, gestão de recursos humanos, pedagogia, psicologia, serviço social, tecnologia em banco de dados, tecnologia em eventos e tecnologia em gestão financeira.

Há ainda vagas para cadastro de reserva em diversas áreas. A lista completa pode ser conferida na edição 471 do Diário Oficial de Itapevi.

Podem participar do concurso estudantes a partir do 2º semestre do curso de graduação. Serão selecionados aqueles que tiverem a melhor média de notas referente ao 1º semestre de 2017. Alunos mais adiantados no curso terão preferência em caso de empate, bem como estudantes mais velhos.

A primeira relação de classificados será divulgada na página da Prefeitura no dia 7 de novembro; a lista final, divulgada após a fase de recursos, estará disponível no Diário Oficial em 14 de novembro.

Regulamentação

Para organizar a contratação de estagiários para a administração municipal, a Prefeitura publicou o Decreto 5279/2017, que regulamenta o processo seletivo dos estudantes de ensino superior. O documento saiu na edição 467 do Diário Oficial do município.

Agora, as contratações de estagiários de todos os órgãos públicos municipais serão feitas pela Secretaria de Administração, Gestão e Tecnologia. Em alguns casos, elas poderão ser realizadas em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), conveniado com a Prefeitura.

O estágio deverá ocorrer obrigatoriamente em áreas de atuação correspondente ao curso do estudante. Também não será permitida a inscrição de pessoas que já tenham estagiado por dois anos na administração municipal. Além disso, 10% das vagas serão reservadas para portadores de deficiência.