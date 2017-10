Prefeitura e empresários discutem melhorias no ambiente de negócios em Itapevi

Nesta segunda-feira (2), representantes da Prefeitura e empresários se reuniram para discutir melhorias no ambiente de negócio em Itapevi. O encontro aconteceu na Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego, no Centro. Participaram da reunião técnicos da administração municipal e dirigentes das empresas Pic Química, Itafunge, Blamver, Denver e Cecil.

“O encontro foi de extrema importância", disse Mauro Martins Júnior, secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego de Itapevi. "Precisamos fazer com que as nossas empresas sejam cada vez mais competitivas. Todo este processo aumentará a geração de emprego e renda no nosso município”, afirmou.

O encontro integra um processo de diálogo permanente entre a Prefeitura e os empresários. Com reuniões periódicas, o objetivo é discutir assuntos de interesse mútuo para facilitar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à geração de emprego em Itapevi.

“O governo sabe e reconhece a importância dos investidores e empreendedores", disse o secretário de Planejamento de Itapevi, Marcos Toledo. "Por isso, procuramos viabilizar projetos de grande porte e angariar recursos para que as obras e melhorias aconteçam na cidade e contribuam para o avanço das empresas locais”, completou.

Durante o encontro, técnicos e empresários trataram de questões que afetam os dia-a-dia de empresários, como necessidade de melhoria nas vias arteriais do município e de aprimoramento na oferta dos serviços de internet e abastecimento de água no município.

O diretor da Itafunge, Remo De Simone, elogiou o papel da Prefeitura. “Apresentamos problemas do município e imediatamente conseguimos obter uma pronta resposta da Prefeitura, que procurou o diálogo aberto e direto, ajudando a equalizar e resolver problemas dos empresários da cidade desde já”, disse.

Luiz Carlos, diretor da Pic Química, viu disposição e abertura para o diálogo. “Nunca a administração pública havia sentado para conversar com empresários. Existia uma imposição das ações do governo e agora percebemos uma mudança administrativa e do conceito de visão de negócios”, afirmou.