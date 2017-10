Curso "Excelência no Atendimento ao Público" chega ao fim com 400 participantes em Itapevi

No dia 15 de setembro, a Prefeitura de Itapevi deu início ao curso de “Excelência no Atendimento ao Público”, com o objetivo de humanizar o atendimento ao cidadão e melhorar o relacionamento entre os servidores públicos e a população. De lá para cá, 400 servidores de todas as secretarias municipais participaram do treinamento. O curso aconteceu nos dias 15, 18, 25 de setembro e nesta segunda-feira (2).

Durante o treinamento, os servidores tiveram palestras com o psicólogo José Augusto, responsável pelo Centro de Referência da Mulher de Itapevi, Sick Souza, cerimonialista da Prefeitura, e Vanuza Asaeda, que é responsável pela triagem de informações recebidas pela Ouvidoria. “Com a realização do curso, no entanto, temos percebido uma melhora no atendimento", disse Vanuza.

Para o secretário de Administração, Gestão e Tecnologia de Itapevi, Rogério de Oliveira, pasta que emitiu os certificados de participação aos servidores, é fundamental estimular e acolher o funcionalismo. “Ao melhor prepararmos estes profissionais e mostrarmos a importância deles para o bom andamento da gestão, é natural que percebamos mudanças significativas de imediato no atendimento ao munícipe, que deve ser tratado com respeito”, disse.

Ao longo do curso, os funcionários da Prefeitura receberam instruções para aprimorar a comunicação e o relacionamento com o cidadão, reforçando a importância do bom atendimento como instrumento para obter bons resultados na gestão pública. Eles também puderam esclarecer dúvidas e sugerir melhorias no atendimento.

O objetivo da Prefeitura é de que o treinamento aconteça a cada três meses, atendendo às demandas da população sobre os serviços públicos prestados.