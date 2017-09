Atividades marcam encerramento da Semana de Inclusão de Itapevi

Aconteceu nesta sexta-feira (22) o encerramento da Semana de Inclusão em Itapevi, cujo tema foi “Inclusão como Direito Humano”. As atividades foram realizadas sob a supervisão da Secretaria de Educação e Cultura.

O encerramento das atividades promovidas pelo Grupo de Apoio à Inclusão (GAI) contou com a apresentação do Coral da Inclusão, composto por surdos e ouvintes que interpretaram em Libras (Língua Brasileira de Sinais) as músicas Xote Ecológico, de Luiz Gonzaga, e Alegria, de Ivete Sangalo.

Além da apresentação do coral, coordenado pela professora e intérprete de Libras, Simone Campos, também foi realizada uma palestra sobre a importância do teatro como ferramenta de inclusão social.

Durante a semana, a equipe do GAI organizou, no saguão do prédio da Secretaria de Educação, uma exposição de materiais pedagógicos utilizados pelos professores em sala de aula para o atendimento do aluno com deficiência.

A rede municipal de ensino de Itapevi conta atualmente com 439 alunos matriculados que possuem algum tipo de deficiência (surdez total e leve, cegueira, baixa visão, múltipla, física, intelectual, síndromes e transtornos).

Sensibilização

A Secretaria de Educação e Cultura realizou, ainda durante a Semana de Inclusão, diversas atividades nas escolas municipais com ações de sensibilização da comunidade e socialização dos alunos com deficiência.

As escolas desenvolveram com alunos, familiares e comunidade diferentes atividades voltadas para o tema, como simulação de deficiência visual e vivência de experiências do cotidiano da pessoa com deficiência.

Inclusão

A Semana de Inclusão foi criada para marcar a importância do Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro pela proximidade com a primavera e o dia da árvore, numa representação do nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições. A data foi oficializada por meio da Lei Federal nº 11.133/2015.