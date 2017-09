Prefeitura realiza pesquisa online para traçar perfil do jovem de Itapevi

Conhecer melhor a juventude de Itapevi para poder elaborar políticas públicas e ações voltadas para jovens de 15 a 29 anos. É com esse objetivo que a Prefeitura lançou, na sexta-feira (22), o "Perfil Jovem", uma pesquisa online para coletar informações que ajudem a traçar o perfil dessa faixa da população.

A pesquisa pode ser acessada no site www.itapevi.sp.gov.br/perfiljovem. O questionário leva cerca de 15 minutos para ser respondido, e o acesso pode ser feito até o dia 20 de outubro.

O questionário apresenta questões sobre o cotidiano dos jovens e sua opinião sobre meio ambiente, atividades esportivas e culturais e planejamento pessoal, além de abrir espaço para sugestões de melhorias no serviço público.

Também será distribuída uma versão impressa nas escolas estaduais do município e em outros pontos estratégicos da cidade.

"A pesquisa nos ajudará a entender mais profundamente os anseios dos jovens da nossa cidade", diz o prefeito Igor Soares. "A partir da análise desses dados, poderemos oferecer com muito mais eficiência ações voltadas à juventude de Itapevi”, explicou o prefeito Igor Soares.

Os dados coletados pelo "Perfil Jovem" serão analisados após o encerramento da enquete. A Prefeitura deve lançar as primeiras ações pensadas a partir do levantamento já no início de 2018.