Centro de Convivência do Idoso terá programação especial no final de setembro

O Centro de Convivência do Idoso de Itapevi terá uma série de atividades especiais no final de setembro. As ações integram a Semana do Idoso, que será realizada pela Prefeitura de Itapevi os dias 25 e 29 deste mês com o objetivo de valorizar a população de terceira idade no município.

A programação prevê atividades como ginástica, alongamento, capoterapia (terapia alternativa na qual se utiliza elemento da capoeira adaptada para pessoas sem o hábito de prática de atividade física ou esportiva), dança, serviços de beleza (corte de cabelo, tintura, escova, hidratação e manicure). Haverá ainda campeonatos de truco e dominó, além de palestras motivacionais.

“Nosso objetivo é lembrá-los sobre a importância dos cuidados e da valorização deles perante à sociedade", diz Elaine Freitas, secretária de Desenvolvimento Social, Defesa da Cidadania e da Mulher de Itapevi. "Em nossas ações, buscaremos salientar a importância da Melhor Idade e de sua integração em comunidade, com saúde digna e qualidade de vida", afirmou.

Também haverá ações no Dia Nacional do Idoso, comemorado em 27 de setembro. Nele, a Prefeitura realizará uma série de palestras motivacionais em parceria a Câmara Municipal. A abertura dos trabalhos será feita às 8h30 pelo presidente da Casa, vereador Anderson Cavanha (Bruxão do Táxi).

Às 9h, será realizada uma palestra sobre os “Desafios ao Cuidado do Idoso”. Em seguida, às 10h, o assunto abordado será “Saúde e Qualidade de Vida do Idoso". Finalmente, às 11h, o tema será “Família e Sociedade”. As atividades acontecem no plenário da Câmara (Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80 – Vila Nova Itapevi).

Para mais informações sobre as palestras e inscrições, o telefone para contato é 4141-4472 (Ramal 222). O e-mail é Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. . As vagas são limitadas e o plenário tem capacidade para 200 pessoas.

Confira a programação completa da Semana do Idoso:

Dia 25/09 (Segunda-feira)

Caminhada dos Idosos

Ponto de Encontro e Saída: Ita Shopping (Centro)

Ponto de chegada: Praça 18 de fevereiro

Horário: 9h

Evento: Com a chegada na Praça 18 de Fevereiro, haverá uma atividade de alongamento, ginástica e capoterapia

Dia 26/09 (Terça-feira)

Beleza do Idoso

Local: CCI

Horário: Das 9h às 15h

Evento: corte/ tintura/ escova/ hidratação/ manicure

Dia 27/09 (Quarta-feira)

Horário: 8h30 – Abertura com o presidente da Câmara Municipal

9h – Palestra Desafios ao Cuidado do Idoso

10h – Palestra Saúde e Qualidade de Vida do Idoso

11h – Palestra Família e Sociedade

Local: Plenário da Câmara Municipal (Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80 – Vila Nova Itapevi)

Dia 28/09 (Quinta-feira)

Caia na Dança

Local: CCI

Horário: Das 13h30 às 16h40

Evento contará com DJ

Dia 29/09 (Sexta-feira)

Campeonato de Truco e Dominó Misto

Local: CCI

Horário: Das 13h às 16h30