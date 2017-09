Cemitério municipal e Praça Carlos de Castro terão vigilância 24 horas

Atendendo à demanda dos moradores, a Prefeitura irá patrulhar de maneira permanente o cemitério municipal, no Jardim Julieta, e a Praça Carlos de Castro, no Centro. O objetivo é garantir mais tranquilidade e segurança à população de Itapevi. A segurança será feita por efetivos da Guarda Civil Metropolitana, que se revezarão 24 horas por dia nos dois pontos.

No cemitério, a corporação montou uma sala de operação. "Nossos GCMs darão assistência aos familiares e farão rondas no cemitério coibindo depredação de patrimônio e vandalismo”, afirma o secretário de Segurança, Trânsito e Transportes de Itapevi, Kleber Maruxo.

As equipes também atuarão na área do velório municipal. “Para assegurar que os familiares possam velar seus entes queridos e pensando no bem-estar de todos decidimos ouvir às necessidades da nossa população e promover melhorias”, completa Maruxo.

Na Praça Carlos de Castro, a Prefeitura estuda montar uma Base Comunitária da GCM. "Queremos garantir a segurança dos comerciantes, consumidores e usuários da estação de trem da CPTM que estão no centro da cidade”, diz o secretário. Ainda não há prazo para a instalação do equipamento.

Em caso de urgência, a GCM de Itapevi atende nos telefones 153 e 199 (24 horas por dia).

Melhorias

A patrulha permanente não foi a primeira melhoria tomada pela gestão no cemitério e no velório municipais. Os dois equipamentos estão sendo revitalizados desde o dia 18 de setembro, como parte do programa Cidade Bela No Seu Bairro. As ações seguem até o início de outubro.

Já a Praça Carlos de Castro foi um dos locais que recebeu intervenções da Prefeitura recentemente com a conclusão da demolição da passarela da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) no dia 10 de setembro, localizada sobre a Avenida Feres Nacif Chaluppe.