Servidores de Saúde participam de curso de Excelência no Atendimento

Cerca de 40 servidores da Secretaria de Saúde e Bem-Estar participaram nesta sexta-feira (22) do curso "Excelência no Atendimento Público”, promovido pela Prefeitura de Itapevi para humanizar o atendimento ao cidadão e melhorar o relacionamento entre o funcionalismo público e a população.

O encontro aconteceu no Centro de Referência de Saúde da Mulher, na Cidade Saúde, e reuniu profissionais de atendimento ao público do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Pronto Socorro Municipal e da Unidade Básica do Jardim Rainha. O curso foi realizado em dois turnos, das 8h às 11h e das 13h às 16h, com palestra do psicólogo José Augusto.

“Queremos que nossos atendentes sejam capazes de identificar o quanto seu comportamento e sua abordagem influenciam na compreensão do outro e na qualidade de atendimento do grupo, evitando desgastes, retrabalho e agressões”, explicou a secretária de Saúde e Bem Estar, Luiza Nasi.

Para a enfermeira Erica Roosch, aprimorar o atendimento ao público é uma necessidade urgente no município. “A população reclama que, muitas vezes, não é bem atendida e falta o cuidado e carinho na prestação das informações", afirmou. "Nossa intenção é encontrar formas e caminhos para melhorar e humanizar este atendimento de modo a satisfazer as necessidades dos moradores”, disse.

Esta é a segunda edição do curso, que começou em 15 de setembro. Pelo menos 400 funcionários públicos serão beneficiados - todos receberão certificados de participação. Desta vez, a iniciativa foi realizada pela Comissão de Educação Permanente e Humanização em Saúde (NEPHS).

A próxima turma do curso "Excelência no Atendimento Público" se reúne na segunda-feira (25), na Secretaria de Educação.