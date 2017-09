Itapevi recebe sequência de peças de teatro no fim de setembro

O mês de setembro entra na reta final com a apresentação de uma sequência de peças de teatro em Itapevi. Ao todo, serão três espetáculos - nesta sexta (22), sábado (23) e no próximo dia 30, também um sábado. Promovidas pela Prefeitura, todas as apresentações têm entrada gratuita.

No sábado (23), às 19h30, o Departamento de Cultura de Itapevi (Avenida Luiz Manfrinato, 194 - Centro) recebe o espetáculo “Bailei na Curva”. Haverá 80 ingressos disponíveis - a retirada deve ser feita local com uma hora de antecedência.

A peça mostra a trajetória de sete crianças, vizinhas da mesma rua na cidade de Porto Alegre, durante três décadas. O espetáculo acompanha os fatos políticos a partir do golpe militar de abril de 1964 até o movimento das Diretas Já, em 1984. O texto é de Julio Conte e direção e Wanderley Diaz.

No sábado seguinte (30), às 19h30, haverá uma peça exibido no Departamento de Cultura chamado “Um barco na Lama”. A entrada é gratuita, com lotação de 50 pessoas, e as entradas também precisam ser retiradas uma hora antes. Além disso, os participantes devem levar sacolas plásticas para interagir com a apresentação.

A obra traz relatos de moradores sobre uma enchente ocorrida em março de 2016 em Itapevi. O assunto propõe a desconstrução da cidade para reconstruí-la posteriormente. É encenada pelo Grupo Narciso e tem direção de Wesley Furquim.

Educação

Antes disso, já nesta sexta-feira (22), a Prefeitura apresenta o espetáculo infantil “A Culpa é de Quem?". Promovida em parceria com o Instituto CCR, a peça é exclusiva para os estudantes do 4º e 5º anos da rede municipal de ensino.

“A Culpa É de Quem?” é um espetáculo que propõe o diálogo entre o mundo real e o virtual equilibrando o uso da tecnologia com as relações pessoais. A apresentação acontece em dois horários, às 9h e às 14h30, no auditório da Secretaria de Educação (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro), para alunos dos Cemebs Floriza Nunes de Camargo, Maestro Gilberto de Pinho e Prof. Paulo Freire.