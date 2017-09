Itapevi inicia curso com servidores sobre atendimento ao cidadão

Humanizar o atendimento ao cidadão, melhorando o relacionamento entre os servidores públicos e a população. Esse é o objetivo do curso "Excelência no Atendimento Público”, promovido pela Prefeitura de Itapevi no auditório da Secretaria de Educação e Cultura. Com cerca de 100 servidores, a primeira turma se formou na manhã desta sexta-feira (15).

Esta foi a primeira de uma série de três encontros, que estão sendo realizados ainda como projeto-piloto. As próximas aulas acontecem nos dias 18 e 25. Pelo menos 400 funcionários públicos serão beneficiados - todos receberão certificados de participação.

"As pessoas nos procuram porque somos a porta de acesso para os serviços e devemos fazer isso com muita dignidade e comprometimento", afirmou Cristiano Braz, secretário-adjunto de Administração, Gestão e Tecnologia. "Devemos estar atentos para as nossas ações e posturas porque elas refletem o que acontece no setor público”, disse.

Os participantes do curso receberam instruções para aprimorar a comunicação e o relacionamento com o cidadão, reforçando a importância do bom atendimento como instrumento para obter bons resultados na gestão pública. Eles também puderam esclarecer dúvidas e sugerir melhorias no atendimento.

Durante o aprendizado, deram palestras a chefe de Gabinete da Ouvidoria Geral do município, Vanuza Asaeda, o psicólogo José Augusto, responsável pelo Centro de Referência da Mulher de Itapevi, e Sick Souza, cerimonialista da Prefeitura.

"Sem querer, acabamos reproduzindo maus comportamentos em alguns momentos", disse Vanuza, idealizadora do curso. "Queremos ajudar a reavaliar posturas e atitudes para melhor atendermos o munícipe", afirmou. Segundo ela, a Ouvidoria irá percorrer as secretarias para verificar os avanços obtidos com a formação.

Há nove anos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o topógrafo Marcio Piza, 37, acredita ser fundamental melhorar o atendimento ao público. "Nós temos as informações que o cidadão busca e isso precisa ser prático e acessível a ele de uma forma respeitosa e colaborativa”, afirmou.

“Todos aqueles servidores que estão em contato direto com o munícipe precisam entender funções além do aspecto administrativo e dos procedimentos", concordou o arquiteto Eduardo Fonseca, 42, que está há um ano e dois meses na pasta. "Precisamos fazer a coisa certa no momento adequado para o bem-estar do cidadão”, finalizou.