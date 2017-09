Após retirar 500 toneladas de entulho, Prefeitura conclui demolição da passarela da CPTM

A Prefeitura concluiu, no domingo (10), a demolição da passarela da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) localizada sobre a Avenida Feres Nacif Chaluppe. A intervenção, que começou na quinta (7), removeu 500 toneladas de entulho do equipamento e da escada de acesso à praça Carlos de Castro e da escada da face norte, que também servia de entrada para a estação Itapevi. Foram necessárias 20 viagens de caminhão para retirar todo o material.

A região da passarela demolida será revitalizada e ganhará diversas benfeitorias. As ações integram o programa Cidade Bela, que contempla uma série de intervenções urbanísticas no município.

"Agora vamos reforçar as cobranças para que a CPTM construa o quanto antes uma nova passarela, com acessibilidade e atendendo todas as normas de segurança”, disse o prefeito Igor Soares.

Cerca de 60 trabalhadores, entre operários, seguranças, agentes de trânsito e gestores trabalharam na operação. Ao todo, a demolição custou R$ 103.800,00 mil aos cofres municipais.

O trecho viário entre a rotatória da Cohab e o Terminal de Ônibus no Centro foi interditado na noite de quarta (6) para os trabalhos de remoção da passarela. Já na sexta (8), antes do prazo inicialmente previsto, houve a liberação do trânsito no perímetro. A região da Praça Carlos de Castro, por sua vez, teve o acesso normalizado no domingo (10), às 11h.

Mais segurança

As conversas para a retirada do equipamento foram iniciadas em dezembro de 2016 pelo então prefeito eleito Igor Soares. A passarela desativada não possuía condições estruturais para atender o fluxo diário de pessoas que embarcavam e desembarcavam na estação. Além disso, estava sendo utilizada como ponto de tráfico de drogas e outros ilícitos, gerando insegurança na região.