Prefeitura realiza ações de conscientização contra violência no trânsito em Itapevi

Aumentar a consciência da população e diminuir o número de acidentes no trânsito de Itapevi. É para atingir esses objetivos que a Prefeitura dá início, na próxima segunda-feira (18), às atividades que integram a Semana Nacional do Trânsito. As ações, que vão até domingo (25), terão como mote o slogan "Minha escolha faz a diferença no trânsito", com foco no combate ao uso do celular ao volante.

O lançamento da campanha acontece na segunda, às 10h, na Câmara Municipal. Ao longo da semana, as principais vias de Itapevi terão equipes distribuindo panfletos, guarda-lixos e corta-pipas para colocação em motocicletas. Também serão instaladas faixas informativas em toda a cidade. Além disso, haverá distribuição de material didático e palestras de conscientização nas escolas do município.

“Queremos uma maior conscientização da população", diz o secretário de Segurança, Trânsito e Transportes, Kleber Maruxo, para quem a Semana Nacional do Trânsito é uma oportunidade para ajudar a reduzir a violência ao volante. "Esclarecer, levar informação à tona é nosso papel enquanto gestores públicos. Queremos contribuir para um trânsito mais seguro, humano e cidadão”, afirma.

PROGRAMAÇÂO

Segunda (18)

Ação: "Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito" - Lançamento da Semana Nacional do Trânsito

Horário: 10h

Local: Câmara Municipal (Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80 – Vila Nova Itapevi)

Ação: Faixa informativa, entrega de panfletos contendo as informações das campanhas, colagem de adesivos e entrega de guarda-lixos.

Horário: 14h

Local: Em frente à Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes (Rua Manoel Alves Mendes, s/n – Centro)

Ação: Blitz do Bem - Colocação de antenas corta-pipas e panfletagens das campanhas dos temas abordados.

Horário: 16 horas

Local: Praça 18 de Fevereiro - Centro

Terça (19)

Ação: Blitz do Bem - Colocação de antenas corta-pipas

Horário: 10h

Local: SAMU

Ação: Colocação de faixa informativa, entrega de panfletos contendo as informações das campanhas, colagem de adesivos e entrega de guarda-lixos.

Horário: Das 18h20 às 19h10

Local: Escola Estadual Marechal Cândido Rondon

Quarta (20)

Ação: Colocação de faixa informativa, entrega de panfletos contendo as informações das campanhas, colagem de adesivos e entrega de guarda-lixos.

Horário: 10h

Local: Estação da CPTM (Corredor Oeste)

Ação: Colocação de faixa informativa, entrega de panfletos contendo as informações das campanhas, colagem de adesivos e entrega de guarda-lixos.

Horário: 15h

Local: Estação da CPTM (Corredor Oeste)

Quinta (21)

Ação: Colocação de faixa informativa, entrega de panfletos contendo as informações das campanhas, colagem de adesivos e entrega de guarda-lixos.

Horário: 10h

Local: Semáforo na Avenida Presidente Vargas (AME)

Ação: Blitz do Bem - Colocação de antenas corta-pipas e panfletagens das campanhas.

Horário: 15h

Local: Próximo ao Viaduto José dos Santos Novaes

Sexta (22)

Ação: Colocação de faixa informativa, entrega de panfletos contendo as informações das campanhas, colagem de adesivos e entrega de guarda lixos.

Horário: 10h

Local: Avenida Presidente Vargas, no semáforo próximo à Padaria Mulatinha

Ação: Blitz do Bem - Colocação de antenas corta-pipa e panfletagens das campanhas.

Horário: 15h

Local: SAMU

Sábado (23)

Ação: Blitz do Bem - Colocação de antenas corta-pipas, panfletagens das campanhas e distribuição de guarda-lixos.

Horário: 10h

Local: Praça 18 de Fevereiro - Centro

Ação: Blitz do Bem - Colocação de antenas corta-pipas, panfletagens das campanhas e distribuição de guarda-lixos.

Horário: 15 horas

Local: Ita Shopping (Centro)

Segunda (25)

Ação: Formatura dos Alunos e encerramento da Semana Nacional de Trânsito