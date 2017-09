Itapevi terá ações de plantio e distribuição de mudas na Semana de Educação Ambiental

Na próxima semana, a Prefeitura de Itapevi promove uma série de ações na cidade para aumentar a consciência ambiental da população. Parte das comemorações do Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, a Semana de Educação Ambiental começa na segunda-feira (18) e vai até sábado (23).

A programação inclui plantio de árvores e distribuição de mudas em diversas regiões da cidade. Na quinta-feira (21), por exemplo, o Departamento de Meio Ambiente plantará 500 delas em diversas escolas e áreas pública de Itapevi. Este será o maior plantio simultâneo de árvores da história da cidade.

Um dia depois, na sexta-feira (22), serão doadas 1,5 mil mudas frutíferas e ornamentais em diversos pontos da cidade (confira a lista dos locais na programação abaixo).

Antes, na segunda-feira (18), haverá também a distribuição de canecas para funcionários públicos, de modo a combater o desperdício de copos descartáveis. Além disso, na terça (19), o CEMEB Romeu Manfrinato, no Centro, terá atividades lúdicas com interação de animais com as crianças.

Já a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) recebe, na quarta (20), o projeto EcoCine, com a exibição do filme “Os Sem-Floresta”, sessão de pipoca e roda de bate-papo sobre o tema. No sábado (23), por fim, serão realizadas oficinas de horta, terrário e plantio em potes no CEMEB Professor Carlos Ramiro de Castro, na Cohab II.

PROGRAMAÇÃO:

Segunda-feira (18)

Ação: Caneca Amiga - Distribuição de canecas para servidores públicos

Local: Paço, secretarias e órgãos municipais

Terça-feira (19) – Melhores Amigos

Ação: Melhores Amigos - Cuidados com animais domésticos

Local: Cemeb Romeu Manfrinato (Av. Ferez Nacif Chaluppe, 39 - Centro)

Quarta-feira (20)

Ação: EcoCine - Exibição do filme "Os Sem-Floresta"

Local: APAE de Itapevi (Travessa dos Cajueiros, 220 - Chácara Nova Itapevi)

Quinta-feira, Dia da Árvore (21)

Ação: Plantio de Árvores (às 10h e às 14h)

Local: escolas, terrenos e órgãos municipais

Sexta-feira (22)

Ação: Arborizando - Doação de mudas

Local: Praça Carlos de Castro, Praça 18 de Fevereiro, Terminal Rodoviário Central, Terminal Rodoviário da Cohab, Estação Amador Bueno, Estação Cardoso, Condomínio Nova São Paulo e Condomínio Refúgio dos Pinheiros.

Sábado (23)

Ação: Natureza no Pote - oficina de horta, terrário e plantio em potes

Local: CEMEB Professor Carlos Ramiro de Castro (Av. Pedro Paulino, 920 - Cohab)