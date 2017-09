Campanha Nacional de Multivacinação 2017 começa nesta segunda (11) em Itapevi

Começou nesta segunda-feira (11) a Campanha Nacional de Multivacinação 2017. Todas as vacinas disponíveis pelo SUS para estes públicos serão oferecidas nas unidades básicas de saúde de Itapevi até o dia 22 de setembro. A campanha é voltada para crianças e adolescentes de até 14 anos ,11 meses e 29 dias.

A ação tem por objetivo atualizar ou completar esquemas de vacinação, visando atualizar a caderneta desse público, disponibilizando mais de dez tipos de vacina para o combate de diversas doenças.

“É importante que todos os responsáveis tragam a caderneta de vacinação para que possamos fazer a verificação correta e atualizar as vacinas pendentes”, explicou a enfermeira Amanda Ruas Almeida, responsável pelo programa de imunização da Secretara de Saúde e Bem-Estar.

As vacinas são disponibilizadas gratuitamente nas unidades básicas de saúde de Itapevi, das 8h às 15h30, de segunda a sexta-feira.

Estão disponíveis as seguintes vacinas: BCG, Pentavalente, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Tríplice Viral, DTP infantil, contra varicela, contra poliomielite (VIP e VOPb), contra hepatite A e hepatite B, dentre outras.

Para os jovens que ainda não foram vacinados contra a gripe em 2017, a vacina está disponível. Também será possível se inocular contra o HPV - a vacina é exclusiva para meninas a partir dos 9 anos e meninos a partir dos 11.

Além do atendimento nos dias da semana, será realizado o "Dia D", um esforço concentrado para vacinar o maior número possível de pessoas. A mobilização acontece no sábado (16) em todas as unidades de saúde, das 8h às 17h.