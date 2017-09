Prefeitura de Itapevi realiza 7ª edição do Festival IT no sábado (16)

No próximo sábado (16), a Prefeitura realiza a 7ª edição do Festival IT na Praça 18 de Fevereiro, no Centro. O evento acontece das 10h às 18h40. A atividade é gratuita e aberta ao público. O festival reúne gastronomia, arte, cultura e serviços públicos em um único espaço, além de promover artistas e empreendedores do município.

“A participação da população é fundamental. Ela tem que se apropriar dos espaços públicos e de convivência. Organizamos cada evento pensando no bem-estar e qualidade de vida do nosso cidadão”, explica o secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego, Mauro Martins Júnior.

Além das 25 barracas de artesanato, 15 de comida e das atividades artísticas, o público terá à disposição brinquedos infantis, poesia, a participação de cosplayers (pessoas fantasiadas de animes, histórias infantis e em quadrinhos), além das já conhecidas apresentações musicais.

O evento também terá uma oficina de confecção de pipas gratuita, oferecida das 14h às 15h. Crianças e adolescentes da Casa Porto, uma entidade mantida pela Prefeitura para atender jovens e adolescentes, também participarão da oficina, que será acompanhada por técnicos da administração.

O tema desta edição do festival será a Primavera. “Como o dia 22 de setembro marca o início da estação, pensamos em promover a festa temática em harmonia com o evento”, destaca Alexsandra Leão, diretora de Fomento da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego.

Sobre o festival

O Festival IT é promovido desde março, pela Prefeitura de Itapevi e já reuniu um público de 12 mil pessoas. O evento tem como objetivo promover os artistas e empreendedores da cidade, reunindo, em um único espaço, gastronomia, arte e cultura. O Festival acontece sempre no segundo sábado de cada mês. Os próximos acontecem nos dias 21 de outubro, 11 de novembro e 9 de dezembro.

Confira a programação da 7ª edição do Festival IT:

10h – Banda da GCM (Guarda Civil Municipal)

11h – Ritmos e Zumba

12h – Circo (Escola Municipal Livre de Teatro e Circo)

13h – Banda Geração Uniiver

14h – Los Rojas

14h30 – Gil e Hernani

15h00 – Edison e Banda

15h30 – Emanoel e Edu Torres

16h – Derick e Mikael

17h – Apresentação de Dança (Escola Municipal Livre de Dança)

18h – Sorriso Nogueira

18h40 – Samba Rock com Djs