Programa Meio Ambiente nas Escolas arrecada quatro mil litros de óleo em Itapevi

Nesta terça-feira (5), a Prefeitura de Itapevi promoveu o 2º encontro anual do programa Meio Ambiente nas Escolas. A reunião serviu para apresentar o trabalho de educação ambiental desenvolvido e realizar o balanço da arrecadação de óleo de cozinha nas escolas de Itapevi.

Ao todo, quatro mil litros do produto foram arrecadas entre fevereiro e agosto em toda a rede municipal de ensino.

Conhecida popularmente como “Projeto Preserva”, a ação tem como objetivo coletar o óleo comestível já utilizado e transformá-lo em matéria prima para a produção do biodiesel, retirando do meio ambiente um produto poluente, oferecendo a ele uma destinação correta.

A iniciativa acontece em parceria entre a Prefeitura de Itapevi, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, com a empresa certificada ambientalmente Preserva Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda e o Instituto Auá de Empreendedorismo Socioambiental, que trabalha na capacitação de docentes e esclarecimentos de dúvidas.

O projeto existe desde 2013 em Itapevi e engloba 71 escolas da rede municipal. Com a parceria, já foram beneficiados mais de 42.797 alunos da rede. Ao longo destes anos, já foram recolhidos 21.313 litros de óleo de cozinha usados.

O coordenador do projeto pela Prefeitura, o supervisor de ensino, Danilo Nunes, explica que o objetivo da iniciativa é “fortalecer a rede de logística reversa do óleo comestível implantado pela empresa junto às escolas públicas" do município. "Temos como meta promover a educação ambiental de alunos, educadores e estabelecimentos comerciais nas comunidades do entorno solicitando que o material seja descartado corretamente”, disse.

O 2º encontro reuniu também parceiros da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e representantes da concessionária Sabesp, que deram informações sobre a coleta de esgoto é os riscos de contaminação do descarte do óleo de cozinha de forma inadequada nos ralos direto ao esgoto.

Mais ações de descarte correto do óleo de Cozinha

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente também conta, desde 2015, com o PROL (Programa de Reciclagem de Óleo de Fritura), que coletou no ano passado 3 mil litros do material. Neste ano, com o dobro de pontos de coleta do óleo de cozinha usado, o objetivo é chegar a até 5 mil litros.