Prefeitura conclui cerca de 10% de obras de calçamento na Estrada da Roselândia

A Prefeitura de Itapevi concluiu cerca de 10% (190 metros) das obras de calçamento na Estrada da Roselândia, ao lado do córrego Paim. As intervenções integram o programa Cidade Bela, e serão realizadas no trecho de aproximadamente dois quilômetros entre as ruas dos Americanos e Ana Maria Vaz, no Parque Suburbano.

As obras começaram no dia 24 de agosto e devem ser finalizadas até o fim de setembro. Serão colocados gradis nos trechos na beira do córrego para evitar acidentes e garantir a segurança da população. Após a conclusão da calçada, uma empresa contratada pela administração municipal fará a pintura na cor vermelha do calçamento implantando a ciclofaixa compartilhada para pedestres e ciclistas ao longo de todo o seu trecho.

Cerca de 20 trabalhadores já estão atuando no canteiro da obra, que será paga com recursos do orçamento municipal. “O benefício desta obra é garantir mais segurança aos pedestres que se deslocam do Parque Suburbano ao Centro da cidade. É um pedido antigo da população e que conseguimos atender nesta gestão”, explicou Ramon Almada Medrano, secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos do município.

No local, também estão sendo realizados os serviços de zeladoria e manutenção urbana, como roçagem e capinação da área onde haverá a nova calçada. “Moro há 10 anos no bairro e nada havia sido feito para dar segurança", disse José Paulo Chagas, 35, eletricista e morador do Parque Suburbano. "Vejo que as obras, além de serem bem-feitas, também melhoram o aspecto visual na região”, afirmou.

A doméstica Inês Maria da Silva, 60, também moradora do Parque Suburbano, disse estar empolgada com a melhoria. “Já estamos pedindo esta obra há algum tempo. Nossa segurança está em jogo e a Prefeitura está de parabéns por realizar as obras com qualidade”, afirmou.

O que é o Cidade Bela?

O programa contempla uma série de ações para recuperar a região central de Itapevi e ampliar os serviços de manutenção e zeladoria em todos os bairros do município – em sua versão local, o programa recebe o nome de Cidade Bela No Seu Bairro.

Além de revitalizar os espaços públicos do município, o Cidade Bela contempla a renovação da frota atual de coleta de lixo, acréscimo de modernos equipamentos para ajudar e colaborar na limpeza da cidade, entrega de novos uniformes e novo sistema de coleta por meio de contêineres. O objetivo é deixar o município mais bonito, resgatando a autoestima dos itapevienses pela sua cidade.

Para isso, a Prefeitura também realizará uma série de intervenções urbanísticas, com ações de paisagismo e recuperação de praças e canteiros centrais, reforçando a poda de árvores, a retirada de pichações e a limpeza de vias públicas.

Também estão previstas obras para readequar o trânsito em pontos estratégicos da cidade, com a implantação de semáforos inteligentes e o reparo de sinalizações. Haverá também obras de acessibilidade e a instalação de novos pontos de ônibus.