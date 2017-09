Prefeitura interdita vias do Centro para retirada da passarela da CPTM

Desativada há anos, a passarela da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), no Centro, será demolida entre os dias 7 e 10 de setembro. Com a iniciativa, a Prefeitura interditará o trecho viário entre a Avenida Feres Nacif Chaluppe, na rotatória da Cohab, e o Terminal de Ônibus no Centro.

A interdição começará às 22h da próxima quarta-feira (6) e terminará no domingo (10), às 18h. A estação de trem funcionará normalmente ao longo de todo a remoção. Na terça-feira (5), será retirada a escada da face norte de acesso à estação, sem necessidade de bloqueio.

O objetivo da remoção do equipamento é embelezar a região central e aumentar a segurança da população. A ação integra o programa municipal Cidade Bela, que irá revitalizar Itapevi com uma série de intervenções urbanísticas.

As conversas para a retirada do equipamento foram iniciadas em dezembro de 2016 pelo então prefeito eleito Igor Soares. “Já iniciamos estudos para a construção de uma nova passarela", disse o prefeito. "A passarela desativada não possui condições estruturais para atender o fluxo diário de pessoas que embarcam e desembarcam na estação”, afirmou.

A passarela e suas escadas de acesso serviam à Estação Itapevi de trem. Desde sua desativação, tem sido utilizada como ponto de tráfico de drogas e outros ilícitos, gerando insegurança na região.

“O projeto para a implantação em novo espaço de uma nova e moderna passarela está em andamento. As melhorias ainda englobam reconfiguração da Praça Carlos de Castro e a região da Rua Joaquim Nunes”, disse o secretário de Planejamento, Marcos Toledo.

Rotas Alternativas

De acordo com o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), deverão ser colocadas entre esta segunda (4) e quarta-feira (6), faixas de orientação na região central e sinalização de desvios auxiliando motoristas e pedestres sobre as mudanças no local de obras.

O motorista que vem da Rodovia Castelo Branco e precisa acessar os municípios de São Roque e Cotia por Itapevi deverá passar pela Rodovia PM Coronel Nelson Tranchesi (Estrada da Roselândia), seguir na Avenida Presidente Vargas e virar no primeiro semáforo à direita (na altura do CEI). Em seguida, utilizará a Avenida Leda Pantalena, chegando ao Jardim Portela, de onde seguirá até a Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva.

De lá, entrando à direita, o motorista chegará aos bairros Santa Rita, Vila Gióia, Amador Bueno, Ambuitá e os bairros do município de São Roque (São João Novo e São João Velho). À esquerda, será possível acessar o Jardim Paulista (Cohab), Parque Suburbano, Jardim Rosemary e a cidade de Cotia.

Já o motorista que vem de Cotia pela Estrada da Roselândia deverá entrar na Avenida Rubens Caramez, acessar a rotatória da Cohab (onde a passagem para veículos estará liberada), segui rumo à Rodovia Renê Benedito da Silva e entrar à direita na passagem de nível (linha férrea). Na sequência, pegará a Avenida Leda Pantalena à direita, acessando o Jardim Portela, que dará acesso às vias para a Rua Professor Dimarães Antônio Sandei, na Cidade Saúde, até retornar à Estrada da Roselândia.

Quem vem de Jandira pela Avenida Carolina de Abreu Paulino ou pela Rua Cesário de Abreu acessa normalmente a Ponte José dos Santos Novaes, no Centro.

No acesso de Jandira sentido Cotia, o motorista deverá entrar pela Avenida Rubens Caramez, subir a Rua Joaquim Nunes (Paço Municipal) até chegar à Praça dos Irmãos, na Vila Autora (Cristo Redentor). De lá, o motorista deve descer à direita na Rua Francisco Corrêa, seguir obrigatoriamente à direita na Estrada da Roselândia e pegar o primeiro retorno à esquerda (próximo à Escola Estadual Marechal Cândido Rondon), no sentido Cotia.