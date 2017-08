Vacinação antirrábica também acontecerá aos sábados em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi ampliou o calendário de vacinação antirrábica na cidade. A campanha será realizada entre os dias 07 e 22 de agosto, de segunda a sábado. Durante os dias da semana, o horário de aplicação das doses é das 9h às 15h e aos sábados, das 8h às 16h.

Nos sábados, dias 12 e 19, a vacinação será feita nos bairros de Amador Bueno, Cardoso, Vila Santa Rita, Jardim Santa Rita, Parque Suburbano, Centro, Jardim Rainha, Vitápolis, Jardim Maristela e Cohab II.

A campanha de vacinação antirrábica de 2017 pretende vacinar cercar de 30 mil cães e quatro mil gatos em toda a cidade. A medicação é gratuita e será aplicada pela equipe da Divisão de Controle de Zoonoses, da Secretaria de Saúde e Bem-Estar do município.

A partir do dia 28 de agosto, após a vacinação nos postos fixos, as equipes volantes estarão percorrendo Ambuitá, Monte Serrat e outros bairros mais distantes da cidade para que nenhum animal fique sem vacina.

Cães dóceis deverão ser levados com coleira e guia e conduzidos por pessoas com tamanho adequado para controlá-los e contê-los no momento de tomar a vacina. Já os gatos, como são naturalmente muito assustados, deverão ser levados em caixas de transporte ou similar, para que se evite fugas ou acidentes.

Animais bravos, por sua vez, deverão ser conduzidos com focinheira. Além disso, a secretaria recomenda que somente adultos com condições de conter os animais os levem aos pontos de vacinação.

Segundo a médica veterinária Cátia Pasanisi, não deverão ser vacinados animais doentes, com diarreia, secreção ocular ou nasal, sem apetite, ou que estejam convalescendo de cirurgias ou outras enfermidades. “Quando o animal recuperar a saúde, o dono deve nos procurar para que o bichinho possa receber a vacina”, explicou.

No ano passado, 17.356 cães e 3.815 gatos foram vacinados em Itapevi.

A Secretaria de Saúde e Bem-Estar do município fica na Av. Prof. Dimarães Antonio Sandei, 375, Vila Nova Itapevi. Mais informações pelo telefone: 4773-2785.

Confira a lista dos locais e datas de vacinação no sábado:

DATA LOCAL ENDEREÇO SÁBADO 12/08 das 8h às 16h CEMEB JOÃO VALÉRIO DE PAULA NETO R. BAMBINA A. CHALUPPE, 492, AMADOR BUENO CEMEB PROFESSOR JOSSEI TODA R. COLORADO, 116, VILA SANTA RITA CEMEB IRANY TOLEDO DE MORAES R. ALCIDES COTRIM, 117, JD. SANTA RITA CEMEB TARSILA DO AMARAL AV. RUBENS CARAMEZ, 1000, CENTRO CEMEB MAESTRO HEITOR VILLA LOBOS R. DOS PARAÍBANOS, 240, PARQUE SUBURBANO SÁBADO 19/08 das 8h às 16h CEMEB FLORIZA NUNES DE CAMARGO R. 9 DE JULHO, JARDIM RAINHA CEMEB JOÃO GUIMARÃES ROSA R. AUSTRAL, 173, VITÁPOLIS CEMEB PADRE GIOVANNI CORNARO R. ISMÊNIA A. DIAS, 210, DR. CARDOSO CEMEB JOSÉ DOS SANTOS NOVAES R. VISCONDE DE MAUÁ, 07, JD. MARISTELA CEMEB MONTEIRO LOBATO AV. PEDRO PAULINO, 940, COHAB II

Confira a lista dos locais e datas de vacinação durante a semana: