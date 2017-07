Para gerar empregos, Itapevi diminui de 30 para 5 dias prazo para regularizar empresa

A agilidade na regularização de empresas já se transformou em realidade em Itapevi. Desde maio, é possível conseguir a inscrição municipal de uma firma no município em até cinco dias úteis - até então, a emissão demorava mais de um mês para ser concedida.

"Gerar empregos e renda são tarefas urgentes na nossa cidade, e foi pensando nisso que decidimos facilitar a vida de quem quer regularizar sua empresa aqui em Itapevi", diz o prefeito Igor Soares. “Além disso, a iniciativa diminui o custo da burocracia e ajuda o contribuinte", afirma.

A diminuição no prazo de regularização de empresas foi possível com a desburocratização do processo de concessão da inscrição municipal, uma espécie de permissão de funcionamento exigida pela Prefeitura. Ela deve ser feita por todo interessado em estabelecer um negócio na cidade, seja microempreendedor individual (MEI), empresário, comerciante ou prestador de serviços.

“Antes, isso demorava dias para ser feito. Agora é automático. O contribuinte entra com o pedido e na mesma hora somos notificados”, explicou Luiz Cláudio de Freitas, secretário de Receita.

Uma das decisões que deram agilidade ao sistema foi o alinhamento das ações de trabalho da Secretaria da Receita com a Secretaria de Administração, Gestão e Tecnologia, responsável por protocolar todos as solicitações dos munícipes. Segundo o secretário, dois funcionários da Receita foram designados para cuidar exclusivamente dos cerca de 100 pedidos feitos mensalmente.

Documentação

Os interessados em obter a inscrição municipal em Itapevi podem consultar a documentação necessária no site da Prefeitura, que também disponibiliza os modelos para preenchimento. Mais informações pelo telefone (11) 4143-7500 ou diretamente na secretaria de Receita (av. Presidente Vargas, 405, Vila Nova Itapevi).