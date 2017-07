Itapevi realiza 5ª edição do Festival IT

No próximo sábado (8), a Prefeitura promove a 5ª edição do Festival IT de Itapevi, na Praça 18 de Fevereiro, no Centro. O evento começa às 10h e acontece sempre no segundo sábado de cada mês. Atualmente, o Festival conta com 25 barracas de artesanato e 15 de comida, dispostas em uma Praça de Alimentação, além de brinquedos infantis.

O evento tem como objetivo promover os artistas e empreendedores da cidade, reunindo, em um único espaço, gastronomia, arte e cultura. Mais de 8 mil pessoas já participaram do festival desde sua primeira edição, realizada no dia 18 de março.

Neste sábado, o Festival será terá cara de festa julina. “Teremos pescaria, bingo, quadrilha e brincadeira de pau de sebo, além das atrações convencionais para oferecer lazer, entretenimento e diversão à população”, diz Mauro Martins, secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego de Itapevi.

“A população está convidada a participar, é só vir a caráter”, disse Martins. O Acolher – Fundo Social de Solidariedade terá uma barraca no evento para distribuir agasalhos para pessoas carentes.

Os próximos festivais acontecem nos dias 12 de agosto, 16 de setembro, 21 de outubro, 11 de novembro e 9 de dezembro.

Confira abaixo a programação cultural completa:

10h – Banda da Guarda Municipal de Itapevi

11h30 – Emanoel Torres e Cláudia

12h – Raul e Os Pirilampos

12h50 – Poeta Eduardo Silveira

13h – Grupo de Professores da Escola Municipal Livre de Música

13h30 – Paulo Moreno e Daniel

14h – Cantor Lucas Emanuel

14h30 – Edinaldo e Edinan

15h – Grupo Docemente

16h – Mariô Rocha e Banda

16h30 – Anderson Aquilla

17h – Quadrilha Julina

18h – Grupo Fizart