Dr. Dentinho será o mascote do Sorriso

O novo mascote do Sorriso - Unidade Móvel Odontológica já tem nome: Dr. Dentinho. O nome foi escolhido em enquete virtual no perfil de Facebook da Prefeitura com 29.5% dos votos, contra 23.9% de Dr. Sorriso, que ficou em segundo lugar.

O levantamento foi encerrado nesta sexta (30). Dr. Dentinho irá percorrer a cidade junto com a unidade, atuando junto às crianças e trabalhando para incentivar nelas o hábito da higiene bucal.

Os trabalhos da Unidade Móvel Odontológica começaram no dia 20 de junho no Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto, onde o equipamento deve ficar até a primeira semana de julho. Só na unidade, devem ser atendidas 1.132 crianças.

O veículo passará por todas as escolas da rede municipal para oferecer atendimento dentário gratuitamente aos alunos. A iniciativa é parte do Programa Saúde na Escola, desenvolvido pelo Governo Federal, e a Prefeitura é responsável por administrar o repasse e a aplicação dos recursos.

Ao todo, serão realizadas avaliações das 27.806 mil crianças atualmente matriculadas e estudantes da rede, oferecidas orientações sobre escovação e doados kits de higiene oral (escova nova, creme dental e sabonete) em parceria com a empresa Colgate.

A Unidade Móvel Odontológica conta com uma dentista, auxiliar e profissionais da enfermagem que ajudarão na cobertura de saúde. O equipamento atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

O itinerário seguirá um roteiro específico e todas as escolas municipais receberão a visita da unidade móvel até o final do ano letivo. No período de recesso escolar e férias a unidade será levada aos bairros mais distantes e atenderá a população periférica da cidade.