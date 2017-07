Prefeitura empossa 67 novos servidores públicos em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi empossou, nesta quarta-feira (28), 67 novos servidores públicos municipais. O evento de entrega de certificados aconteceu no prédio da Secretaria de Educação e Cultura, no Centro. O prefeito Igor Soares participou da solenidade, na presença de secretários municipais e de vereadores.

Os concursados ocuparão os cargos de: Analista do Executivo – Arquitetura e Urbanismo (1); Analista do Executivo – Engenheiro Civil (2); Analista do Executivo – Serviço Social (7); Professor de Educação Básica I (12); Professor de Educação Básica II – Educação Física (17); Técnico em Educação e Ação Social (3); Técnico em Educação e Ação Social – Desenvolvimento Infantil (2); Técnico em educação e Ação Social – Monitoração (21) e Técnico do Executivo – Administração Técnica (2).

Os profissionais foram aprovados em concursos públicos realizados em 2015 e 2016. Eles passarão por três anos de estágio probatório antes da efetivação do cargo. Os servidores iniciam o trabalho já nesta quinta-feira (29).

O prefeito Igor Soares agradeceu a presença dos novos trabalhadores e cobrou dedicação nos respectivos cargos assumidos. “Podemos melhorar a qualidade dos serviços públicos oferecidos em nossa cidade com o reforço de cada um de vocês. Peço que façam o melhor pela população e desejo que se doem para o progresso de Itapevi”, disse.

“Em período de crise e de recessão econômica que o país atravessa, é fundamental que consigamos nos organizar para lidar com os atuais e os novos recursos humanos com o objetivo de melhor atender às necessidades da população, e estamos isso fazendo e conseguindo”, disse Rogério de Oliveira, secretário de Administração, Gestão e Tecnologia.

Para a diretora de Recursos Humanos da Prefeitura, Núbia Morais Sousa Furtado, os novos funcionários darão mais dinamismo aos serviços públicos. “Eles ajudarão a melhorar a qualidade do nosso trabalho com dedicação, respeito e um bom atendimento ao munícipe”, afirmou.

A servidora empossada no cargo de professora de Educação Básica I, Evelise Leão, 41, agradeceu a oportunidade. “Estarmos em sala de aula contribuindo com os nossos conhecimentos, isso certamente promoverá um reforço na qualidade da educação de Itapevi”, comentou.

Felipe Sérgio Brito Severiano, 28, que tomou posse no cargo de Técnico do Executivo - Administração Técnica, espera também contribuir e aprender muito sobre as especificidades dos serviços no setor público. “Será uma ótima oportunidade para atender os moradores da cidade com responsabilidade, comprometimento, respeito e educação", disse.

Investindo em recursos humanos

Até agora, contanto 158 novos servidores públicos foram empossados em Itapevi desde o início de 2017. No dia 23 de fevereiro, 71 novos servidores públicos municipaisassumiram cargos na Educação e Saúde. Em 7 de abril, a Prefeitura já havia dado posse para 15 novos servidores. E, no dia 12 de maio, começaram a trabalhar cinco novos servidores.