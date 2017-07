Secretaria de Saúde de Itapevi envia SMS para lembrar pacientes sobre consultas agendadas

Desde o dia 29 de maio, a Secretaria de Saúde e Bem-Estar de Itapevi está enviando SMS para o celular dos pacientes para lembrá-los das consultas marcadas.

Stella Maria Battaglia dos Reis foi uma das primeiras pacientes a receber a mensagem de texto confirmando sua consulta agendada com o médico pneumologista. "Recebi a mensagem com dois dias de antecedência. Se eu não pudesse comparecer deveria ligar avisando. Acho isso muito justo, porque com o aviso, outra pessoa da lista de espera pode ser atendida no meu lugar”, disse a moradora do Bairro dos Abreus.

O envio do SMS foi uma alternativa encontrada pela Prefeitura de Itapevi para reduzir o alto número de faltas dos pacientes a consultas agendadas - o absenteísmo, como são chamadas as ausências.

Quase um terço dos agendamentos médicos deixam de ser realizados na cidade devido ao não comparecimento dos pacientes, segundo dados da Secretaria de Saúde e Bem-Estar da cidade.

“É um número muito alto que nos preocupa porque as ausências não são justificadas, então não temos tempo de transferir esta vaga para outro paciente que também está aguardando atendimento. Por isso, passamos a enviar as mensagens de texto para lembrar os pacientes e pedir que eles avisem caso não possam comparecer”, explicou Luiza Nasi Fernandes, secretária da pasta.

Números

Na rede municipal, a média de ausências representa 18,7% do total de agendamento. Nos quatro primeiros meses do ano, foram realizadas 114.200 marcações - destas, houve 92.845 comparecimentos e 21.355 faltas.

Já na rede estadual, foram feitos 30.828 agendamentos para consultas e exames no mesmo período, nos hospitais de Itapevi, Carapicuíba, Clínicas, Dante Pazzanese, Emílio Ribas e nas AMEs (Ambulatório Médico de Especialidades) do Estado.

Deste número, 22.726 pacientes compareceram às consultas e 8.102 faltaram sem apresentar nenhuma justificativa - uma ausência de 26,3%.

O não comparecimento dos pacientes nas consultas acarreta na diminuição do número de vagas disponíveis para a população no mês seguinte.

O agendamento na rede estadual é feito pelo sistema CROSS (Central Reguladora de Ofertas de Serviço de Saúde do Estado de São Paulo), que disponibiliza para o município uma cota mensal de atendimento por especialidades.

“Se a nossa cota é de 10 consultas e apenas sete pacientes comparecem ao atendimento, no próximo mês, essa cota cai automaticamente para sete agendamentos, por exemplo”, explicou a secretária de Saúde e Bem-Estar, Luiza Nasi Fernandes.