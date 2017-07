Ausência em consultas de saúde chega a 26% dos agendamentos em Itapevi

Quase um terço dos agendamentos médicos em Itapevi deixam de ser realizados devido ao não comparecimento dos pacientes. O absenteísmo, como são chamadas essas ausências, representa cerca de 26% das consultas e exames agendados pela Secretaria de Saúde e Bem-Estar de Itapevi na rede estadual.

De janeiro a abril deste ano, foram feitos 30.828 agendamentos para consultas e exames, nos hospitais de Itapevi, Carapicuíba, Clínicas, Dante Pazzanese, Emílio Ribas e nas AMEs (Ambulatório Médico de Especialidades) do Governo do Estado.

Deste número, 22.726 pacientes compareceram às consultas e 8.102 faltaram sem apresentar nenhuma justificativa - uma ausência de 26,3%.

“São números altos que nos preocupam porque as ausências não são justificadas, então não temos tempo de transferir esta vaga para outro paciente que também está aguardando atendimento”, explicou a secretária de Saúde e Bem-Estar de Itapevi, Luiza Nasi Fernandes.

Outro problema apresentado pela secretária é que na rede estadual o não comparecimento dos pacientes na consulta acarreta na diminuição do número de vagas disponíveis para a população, no mês seguinte.

Esse tipo de agendamento é feito pelo sistema CROSS (Central Reguladora de Ofertas de Serviço de Saúde do Estado de São Paulo), que disponibiliza para o município uma cota mensal de atendimento por especialidades.

“Se a nossa cota é de 10 consultas e apenas sete pacientes comparecem ao atendimento, no próximo mês, essa cota cai automaticamente para sete agendamentos, por exemplo”, explicou Luiza.

Para resolver o problema, uma das alternativas encontradas pela Prefeitura foi a implementação, no final de maio, de um sistema de torpedos para que os pacientes sejam lembrados do agendamento com antecedência e na véspera da consulta.

O CROSS já fazia o envio de torpedos para agendamentos em equipamentos do Estado, mas na rede do município esse sistema ainda não existia.

Nela, a média de ausências representa 18,7% do total de agendamento. Nos quatro primeiros meses do ano, foram realizadas 114.200 marcações - destas, houve 92.845 comparecimentos e 21.355 faltas.

Crescimento

O número de atendimentos na área da saúde em Itapevi cresceu 19% nos primeiros três meses de 2017, em comparação ao mesmo período no ano passado.

No primeiro trimestre deste ano, foram realizados 732.946 atendimentos, contra 615.205 atendimentos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016.

O aumento desses atendimentos foi registrado especialmente nos procedimentos com finalidade diagnóstica e clínica. Em 2017, foram realizados 360.499 exames, contra 271.380 realizados no ano passado. Um aumento de quase 33%.

Já o número de consultas realizadas também aumentou em 10%. No primeiro trimestre do ano passado, foram realizadas 318.313 consultas e neste ano, no mesmo período esse número aumentou para 350.298.