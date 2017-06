Em Itapevi, Dia do Desafio quase dobra e atinge 52 mil participantes

Com o intuito de incentivar a prática regular de atividades físicas, Itapevi participou, nesta quarta-feira (31), da 23ª edição do Dia do Desafio, campanha coordenada pelo SESC (Serviço Social do Comércio). A iniciativa reuniu 51.739 participantes, quase 1/4 da população, em diversas atividades no município. No ano passado, participaram 28.437 mil pessoas - uma alta de 82%.

"Estamos trabalhando para incentivar a prática esportiva no município, não apenas o futebol, mas pelo menos 15 outras modalidades. A população precisa ter uma vida mais saudável, inclusive para sair do sedentarismo", disse o prefeito Igor Soares. "Já estamos fazendo o projeto arquitetônico do Parque Municipal e vamos instalar diversas praças no município para que a população possa realizar as atividades com tranquilidade", afirmou.

O Dia do Desafio é uma campanha mundial de promoção da saúde e bem-estar. Seu objetivo é quebrar a rotina sedentária e estimular a população a praticar qualquer atividade física por, pelo menos, 15 minutos consecutivos.

O evento ocorre sempre na última quarta-feira do mês de maio e conta com a participação de milhares de cidades do mundo inteiro. Tradicionalmente, as cidades de todo o mundo participam umas contra as outras e desta vez Itapevi rivalizou com o município de Turmero, na Venezuela.

Ao longo do dia, Itapevi realizou atividades físicas nas escolas de toda a cidade, aulões de zumba nas praças 18 de Fevereiro (Centro), Nelson Mandela (Engenheiro Cardoso) e Paulo França (Amador Bueno), além de ações com idosos promovidas por estudantes do curso de Educação Física da Uninove, no Centro de Convivência do Idoso (CCI), no bairro Engenheiro Cardoso; aulas de Combattenco (Cohab I e Cemeb Prof. Jossei Toda - Vila Santa Rita); e de handebol e vôlei no CIEF - Centro Integrado de Educação Física (Cohab I).

Ao todo, foram 23.592 participantes da rede municipal de educação, 22.361 pessoas da educação estadual, 3.212 do Centro de Iniciação Esportiva e Social de Itapevi, 192 servidores municipais, 882 pessoas nas aulas de zumba e 1.500 integrantes das atividades promovidas pelo Departamento de Cultura da cidade.

A dona de casa, Cleusa Dias da Silva, 52, que participou da aula de Zumba na Praça 18 de Fevereiro, elogiou a iniciativa. “Quem ficou em casa sem fazer nada ou em frente à televisão comendo perdeu uma ótima oportunidade de trazer alegria para a alma e para o corpo”, disse.

“Tem que sair da cama, cuidar da saúde e se exercitar bastante. É a melhor maneira de prevenir doenças e combater qualquer tipo de problema. A atividade física nos proporciona muita felicidade e bem estar”, completou a colega Maria Margarida Alves Dias, 49.

A professora de ginástica e zumba, Camila Soares de Oliveira, parabenizou os participantes. “O dia começa animado com muita dança e disposição das pessoas. Itapevi não para. Foi ótimo ver as pessoas saindo de casa, combatendo o sedentarismo, se divertindo através da dança, da ginástica e liberando muita energia”, afirmou.

O Dia do Desafio foi idealizado em 1984 pela Particip Action, entidade esportiva canadense, e difundido mundialmente pela Trim & Fitness International Sport for All Association (TAFISA), de origem alemã. O Brasil participa da ação desde 1995.