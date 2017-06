Itapevi irá coordenar grupo de promoção de turismo de negócios

A Prefeitura de Itapevi será responsável pela coordenação da Câmara Temática da Região Turística de Negócios e Cultura (RT), fórum que reunirá as cidades da Região Oeste para articular a promoção do turismo e lutar pelo repasse de recursos financeiros do Estado e da União para projetos de interesse comum dos municípios.

Reunindo representantes da área de turismo da Região Oeste, o primeiro encontro do grupo aconteceu nesta terça-feira (30), na sede do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo), em Barueri.

Além de Itapevi, a câmara engloba as cidades de Barueri, Carapicuíba, Jandira e Santana de Parnaíba. Os municípios de Osasco, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus serão convidados a integrar a RT.

O secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego de Itapevi, Mauro Martins Júnior, foi escolhido para liderar a RT e ser o coordenador regional do fórum.

“Estamos iniciando nossa articulação para movimentarmos os negócios na região e juntos desenvolvermos. Promoveremos uma interação de ideias e experiências que possibilitem a geração de emprego e renda como um todo para os municípios da região Oeste”, disse.

As cidades da região irão pleitear iniciativas turísticas voltadas ao negócio, que são sua vocação, diz Márcia Pereira, diretora de Turismo de Itapevi. “Cada cidade estudará de que forma pode contribuir em nível regionalizado para que unidos busquemos aportes financeiros que beneficiem eventos, congressos, convenções e ações de interesse conjunto”, afirmou.

Para Brígida Santos, assessora da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos e responsável pela interlocução dos municípios com o Governo do Estado de São Paulo, a articulação entre as cidades da região Oeste indica uma tentativa de aproveitar bem os recursos disponíveis.

“Devem ser sinalizadas as oportunidades de fomento e de negócios para o turismo de forma eficiente. As cidades devem inscrever seus projetos em estância estadual e federal para terem condições de liberação de verbas para a implementação de políticas públicas”, disse.

O secretário de Cultura de Jandira, Eduardo Martiniano dos Santos, será o relator da RT e irá colaborar nas organizações de agendas e cronogramas. O diretor do Cioeste, Francisco Maciel, colocou a instituição à disposição do grupo como parceiro da iniciativa. “Somos uma agência técnica de desenvolvimento municipal. Nosso papel é servir as prefeituras e ajudá-las a obter os investimentos e financiamentos necessários”, disse.

Ao término do encontro, as lideranças agendaram uma nova reunião para sexta-feira (2).