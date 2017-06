Prefeitura dá início ao programa Cidade Segura para coibir pancadões e perturbação do sossego em Itapevi

Atendendo às solicitações dos moradores, a Prefeitura de Itapevi deu início na última quinta-feira (25) ao programa Cidade Segura para combater pancadões, bailes funks e fiscalizar o funcionamento de bares e estabelecimentos comerciais irregulares.

O objetivo é garantir o sossego nas vias públicas e assegurar que os moradores de Itapevi possam dormir tranquilamente. A operação contou com 25 Guardas Civis Municipais e aconteceu entre quinta (25) e sábado (27).

“De agora em diante, a operação será realizada todas as quintas, sextas e sábados para que os moradores de Itapevi possam dormir em paz e ter seus direitos respeitados”, explicou o secretário de Segurança, Trânsito e Transportes de Itapevi, Kleber Maruxo.

Pancadões

As ações de fiscalização contra os pancadões e bailes funks irregulares aconteceram nos bairros de Amador Bueno, Jardim Bela Vista, Jardim São Carlos, Jardim Rosemary, Jardim Santa Rita e Parque Suburbano.

Nelas, foram apreendidos dois veículos (Jardim São Carlos e Jardim Itacolomi) - cada proprietário foi multado em R$ 5.869,40, por infração ao artigo 253 A (veículo obstruindo a via) do Código de Trânsito Brasileiro.

“Os proprietários dos veículos terão suspensão do direito de dirigir por 12 meses por promover o baile funk e obstrução da via pública pelo veículo”, declarou o coordenador da operação, Inspetor Ulisses D’Amico.

No Jardim Rosemary, a GCM foi recebida com garrafadas ao impedir a realização de um baile funk com cerca de 250 pessoas durante a madrugada de sexta (26) para sábado (27).

No entanto, os agentes conseguiram conter o tumulto e fazer prevalecer a ordem. O proprietário da residência foi autuado pela GCM e pagará multa no valor R$ 19.400,00 pela organização do baile funk.

Fiscalizações

Já as fiscalizações a bares e estabelecimentos comerciais aconteceram em Amador Bueno, Chácara Santa Cecília, Cohab, Centro, Jardim Bela Vista, Jardim Itacolomi, Jardim Julieta, Jardim Rosemary e Vila da Paz (Parque Bandeirante).

Foram fechados 14 bares pelos descumprimentos do horário de funcionamento até às 23h, perturbação do sossego e lei seca.

Além disso, seis estabelecimentos foram multados por perturbação do sossego no valor de R$ 980, o equivalente a 500 UFM (Unidades Fiscais do Município).

No Jardim Itacolomi, um bar foi multado por promover baile funk com cadeiras colocadas na rua. O estabelecimento foi multado em R$ 14.880,00, ou 8 mil UFM.

A Guarda Civil Municipal, junto aos fiscais de postura da Secretaria de Receita, notificou outros oito estabelecimentos. Para voltarem a funcionar, os bares e estabelecimentos fechados deverão apresentar à Prefeitura documentação em dia para liberação de novo alvará de funcionamento.

Blitze

A operação ainda averiguou em blitze 500 pessoas suspeitas de envolvimento com o crime. Foram vistoriados 150 carros e 85 motocicletas - destes, oito veículos e sete motocicletas foram recolhidos ao pátio municipal por irregularidades.

“Nossa ação ainda pretende coibir roubos e furtos de veículos, bem como o número de homicídios”, reforçou D’Amico.

Em casos de emergência, a população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelos telefones 153 e 199. Ou ainda com a Central de Atendimento pelos números 4141-0474/ 4143-9199.