Prefeitura realiza I Fórum de Políticas Integradas à Pessoa com Deficiência na sexta (26)

A Prefeitura de Itapevi realiza, nesta sexta-feira (26), o I Fórum de Políticas Integradas à Pessoa com Deficiência, promovido pelo Grupo de Apoio à Inclusão (GAI).

Com o tema “Inclusão Como Direito Humano”, o fórum tem como objetivo discutir a implementação de políticas públicas de inclusão na cidade. O evento acontece das 8 às 17 horas, na Secretaria de Educação e Cultura de Itapevi (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro).

O fórum é destinado a pessoas com deficiência, familiares, profissionais da área e público em geral.

“Nossa pauta de discussões está baseada em três eixos: políticas públicas, educação inclusiva e empregabilidade”, explica Amabili Corina Canola, coordenadora do GAI.

Palestras

Várias palestras serão ministradas ao longo do dia. Educação Inclusiva será o tema debatido por Elizabete Costa Renders, doutora em Educação pela UNICAMP e responsável pela inclusão universitária da Universidade Metodista de São Paulo.

O tema Empregabilidade será discutido por Pâmela Araújo de Azevedo, coordenadora do Projeto PRONAS, do Ministério da Saúde, especialista em Linguagem de Sinais (LIBRAS).

Já Politicas Publicas será abordado por Vera Lucia Leite de Oliveira, advogada, membro da OAB/Osasco, militante na defesa dos direitos da Pessoa com Deficiência.

A realização do Fórum é uma parceria entre as secretarias de Educação e Cultura; Desenvolvimento Social, Defesa da Cidadania e da Mulher; Saúde e Bem-Estar e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itapevi.