Profissionais de saúde de Itapevi recebem formação para combater vírus da gripe

Nesta segunda-feira (22), a Prefeitura de Itapevi começou a formação profissional de enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede municipal de Saúde para ações preventivas contra o vírus da gripe, o Influenza.

O trabalho de atualização dos servidores tem o objetivo de oferecer o melhor tratamento para a doença e adotar os melhores procedimentos na área de saúde.

A primeira unidade a contar com formação foi o Pronto Socorro (PS) e Unidade Básica de Saúde (UBS) do Amador Bueno. Nesta terça-feira (23) a capacitação profissional é realizada na UBS do Engenheiro Cardoso. Na quarta (24) e quinta-feira (25) recebem formação enfermeiros e técnicos de enfermagem do Pronto Socorro Central.

“Nosso intuito é conscientizar sobre a importância dos cuidados e prevenção da doença junto a estes profissionais, para promover a readequação e atualização diante dos casos de Influenza, já que estamos entrando no período em que aumentam os casos de gripe na população”, explica o coordenador da Vigilância Epidemiológica de Itapevi, Cassius de Oliveira.

A estimativa é de que aproximadamente 40 enfermeiros e técnicos de enfermagem recebam formação específica sobre a Influenza.

Para o secretário-adjunto da Secretaria de Saúde e Bem Estar de Itapevi, André Luis Vieira, a iniciativa é fundamental. “Desta forma contribuímos, na formação, para que atendam melhor e com mais qualidade os pacientes da nossa cidade ao estarem atualizados quanto à adoção de novas práticas e procedimentos frente à doença”, disse.

Formação

Desde o início do ano, a Prefeitura vem trabalhando para qualificar os serviços de saúde no município. Em março, promoveu o curso de Capacitação em Imunização para enfermeiros e técnicos de enfermagem das unidades de saúde do município.

Já em abril, a Prefeitura realizou ações de capacitação sobre formas de prevenção e diagnóstico da meningite para enfermeiros dos prontos socorros da cidade. Receberam formação profissionais de saúde dos Prontos Socorros Amador Bueno, Central e Engenheiro Cardoso.