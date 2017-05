Ator global João Acaiabe participa de projeto literário em Itapevi

No dia 1º de junho, o ator global João Acaiabe, participará do Projeto Viagem Literária, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, com o apoio da Prefeitura de Itapevi. Acaiabe ficou conhecido como o Tio Barnabé da série infantil Sitio do Pica Pau Amarelo, levada ao ar pela TV Globo nos anos 2000.

O evento acontecerá em duas sessões na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato (Av. Luís Manfrinato, 194, Centro), às 10 e às 14 horas, com entrada gratuita.

João Acaiabe apresentará o tema Cantos e Contos do Folclore Brasileiro. O ator, que também atua no cinema e teatro, recebeu o Kikito de melhor atuação no Festival de Cinema de Gramado, com o filme “O dia em que Dorival encarou o Guarda" (1986).

Campanha

A Prefeitura de Itapevi lançou, em março, a campanha “Leia para Crianças”, para incentivar o gosto das crianças e jovens da cidade pela literatura e estimular o hábito da leitura.

Também faz parte da campanha o projeto Biblioteca Itinerante, onde agentes da Secretaria de Educação e Cultura levam alguns títulos do acervo da Biblioteca de Itapevi para serem emprestados aos alunos da rede municipal.

Durante as visitas a estas escolas, monitoras vestidas com fantasias de temas da literatura infantil também fazem contação de histórias para as crianças e jovens. Desde março, mais de 1.500 alunos já participaram do projeto.

No dia 8 de junho, é a vez do escritor Leo Cunha participar do projeto, com uma roda de conversa na Biblioteca Monteiro Lobato.