Itapevi realiza campanha de conscientização para reduzir acidentes no trânsito

Para aumentar a consciência da população sobre a prevenção e a redução de acidentes de trânsito, a Prefeitura de Itapevi lançou, nesta segunda-feira (15), a campanha “Ser Legal no Trânsito Não Faz Mal”. A iniciativa integra o Maio Amarelo, ação internacional de alerta para o alto índice de mortes e feridos ao dirigir. O lançamento aconteceu em cerimônia na Câmara Municipal.

Durante a campanha, serão realizadas ações de conscientização aos motoristas e pedestres em diversas ruas e locais da cidade. “Nossos olhos estão voltados para a prevenção”, explicou Kleber Maruxo, secretário de Segurança, Trânsito e Transportes de Itapevi.

Para o prefeito Igor Soares, a participação de Itapevi na campanha de trânsito é mais do que uma obrigação – Igor é autor do projeto de lei 873/2015, que tramita na Assembleia Legislativa, e que regulamenta a campanha do Maio Amarelo como legislação estadual. “Estaremos focados na conscientização de todos os cidadãos para que possamos contribuir para um trânsito mais seguro e humano”, resumiu.

Ele ainda explicou que, na próxima semana, as ações da campanha deverão chegar a escolas da rede municipal com o objetivo de que as crianças se tornem agentes multiplicadores das medidas preventivas.

Além da campanha de conscientização, o prefeito afirmou que intervenções no trânsito serão realizadas pela Prefeitura a partir do segundo semestre deste ano, como a retirada da passarela antiga e sem uso da CPTM, sobre o Corredor Oeste, e a construção de uma nova. “Vamos remodelar a rotatória da Cohab e sinalizar as vias no programa Cidade Bela, que iremos lançar em breve”, destacou o prefeito Igor Soares.

Também presente no evento, o secretário de Governo e vice-prefeito, Marcos Godoy (Teco), reafirmou que o objetivo é zelar pela vida dos munícipes.

De acordo com o Demutran de Itapevi (Departamento Municipal de Trânsito), de janeiro a dezembro de 2016, a cidade registrou 19 óbitos no trânsito (três mulheres e 16 homens), sendo nove por atropelamentos, cinco em acidentes de motocicleta e cinco em acidente de automóvel.

Neste ano, no primeiro trimestre, duas pessoas morreram na cidade em decorrência de acidentes no trânsito.

Entre os dias 22 e 26 de maio estão programadas palestras nas escolas e a entrega de 2400 gibis que tratam do assunto.

O presidente da Câmara, Anderson Cavanha (Bruxão do Táxi), reforçou a importância dos cuidados de não dirigir sob efeito de álcool; de não utilizar o aparelho celular; e pediu para que motoristas e pedestres respeitem sempre as leis de trânsito, semáforos e faixas de pedestres, além dos limites de velocidade.