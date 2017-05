Na 3ª edição, Festival IT reúne mais de 2 mil pessoas em Itapevi

O Festival IT reuniu, no sábado (13), milhares de pessoas de Itapevi e de toda a região metropolitana na Praça 18 de Fevereiro. Nesta terceira edição, o festival foi organizado pela Prefeitura em parceria com o Circuito Sesc de Artes.

Quem passou pela praça desfrutou de comida mexicana, fondue, churrasco, cachorro-quente, pastel, doces artesanais, caldo de cana e açaí. O festival também comercializou peças de crochê, madeira, EVA e patchworks.

A Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego de Itapevi, organizadora do evento, estimou em mais de 2 mil pessoas o público desta edição do evento, que acontece sempre no segundo sábado de cada mês.

“Percebemos que existia uma carência na área de cultura e de lazer. Estamos fazendo as parcerias necessárias, convidando negócios e empresários para possamos oferecer atividades que deem prazer ao público", disse Mauro Martins Júnior, secretário da pasta.

"Vemos o crescimento do evento a cada nova realização. Isso é excelente”, afirmou. Ele acredita que, somando os públicos das três edições, a cidade já tenha recebido aproximadamente 5 mil pessoas nos festivais.

Circuito Sesc

A participação especial do Circuito Sesc de Artes trouxe para Itapevi diversas oficinas, artes visuais,circo, sessão de cinema, literatura e intervenções teatrais.

"A organização do festival está surpreendente", afirmou a gerente-adjunta do Sesc, Denísia Mariano.

Auxiliar de faturamento e moradora do Quatro Encruzilhadas, Jane Pereira, 30, adorou o Festival. Ela trouxe os cinco filhos. “Meu filho de 11 anos leu no jornal da cidade informando sobre o evento e a semana toda me pediu para vir. Estou achando fantástica e organização e a variedade de opções de comida e shows”, afirmou.

César Pereira, 11, filho de Jane, gostou muito do que viu e aproveitou as orientações recebidas na oficina de confecção dos óculos 3D. “Nos próximos vou convidar meus amigos da escola e vizinhos. Eles vão adorar ”, disse.