Atendimentos na saúde crescem 17% no primeiro trimestre

O número de atendimentos na área da saúde em Itapevi cresceu 7% nos primeiros três meses de 2017, em comparação ao mesmo período no ano passado.

No primeiro trimestre deste ano, foram realizados 732.946 atendimentos, contra 615.205 atendimentos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016.

"Estreitamos o relacionamento com as unidades de saúde do Estado para termos maior cobertura dos exames e consultas para a população”, explica Luisa Nasi Fernandes, secretaria de Saúde e Bem-Estar de Itapevi.

O aumento desses atendimentos foi registrado especialmente nos procedimentos com finalidade diagnóstica e clínica. Em 2017, foram realizados 360.499 exames, contra 271.380 realizados no ano passado. Um aumento de quase 33%.

Já o número de consultas realizadas também aumentou em 10%. No primeiro trimestre do ano passado, foram realizadas 318.313 consultas e neste ano, no mesmo período esse número aumentou para 350.298.

O resultado também é fruto dos esforços da Prefeitura para driblar as limitações causadas pela crise econômica.

Em abril deste ano, a administração abriu processo seletivo simplificado para a contratação de 42 profissionais de saúde. Além disso, está sendo implementado no município um protocolo de atendimento para otimizar o tempo de exames e atendimento.

“Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas já demos os primeiros passos para a reestruturação dos serviços", diz o prefeito Igor Soares.