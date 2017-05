Prefeitura abre inscrições para o I Fórum de Políticas Integradas à Pessoa com Deficiência

Já estão abertas as inscrições para I Fórum de Políticas Integradas à Pessoa com Deficiência, promovido pelo Grupo de Apoio à Inclusão (GAI), da Secretaria de Educação e Cultura de Itapevi. O objetivo é discutir a implementação de políticas públicas de inclusão na cidade. O evento acontece no dia 26 de maio.

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 deste mês, pelo site da Prefeitura de Itapevi (www.itapevi.sp.gov.br) ou diretamente neste link (https://goo.gl/6Kx2Rq)

O fórum é destinado a pessoas com deficiência, familiares, profissionais da área e público em geral.

“Nossa pauta de discussões está baseada em três eixos: políticas públicas, educação inclusiva e empregabilidade”, explica Amabili Corina Canola, coordenadora do GAI.

A realização do Fórum é uma parceria entre as secretarias de Educação e Cultura; Desenvolvimento Social, Defesa da Cidadania e da Mulher; Saúde e Bem-Estar e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itapevi. O evento acontecerá na Secretaria de Educação e Cultura (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro).