No sábado, Praça 18 recebe Festival IT e atrações do Circuito SESC de Artes

No próximo sábado (13), a Praça 18 de Fevereiro sedia a terceira edição do Festival IT. Com gastronomia, artesanato e atrações de música e dança, o evento acontece das 12h às 21h30.

Serão montadas 26 barracas, que comercializarão peças de crochê, madeira, EVA e patchworks. Haverá "food bikes", comida mexicana, fondue, churrasco, cachorro-quente, pastel, doces artesanais, caldo de cana e açaí. Para quem gosta de literatura, o local também terá uma tenda de livros.

“Devemos ultrapassar as 2 mil pessoas no sábado e consolidar nossas atividades culturais na cidade. O morador de Itapevi merece qualidade e opções de lazer e entretenimento. É isso o que queremos proporcionar”, disse Alexandra Leão, diretora de Fomento da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Emprego de Itapevi.

Iniciado em março deste ano, o Festival IT é realizado pela Prefeitura de Itapevi aos segundos sábados de cada mês.

Circuito SESC

No mesmo dia, a Praça 18 receberá as atividades do Circuito Sesc de Artes, que está levando a diversas cidades paulistas atrações musicais, oficinas, artes visuais, dança, circo, sessão de cinema, literatura e intervenções teatrais.

Em Itapevi, o Circuito Sesc trará as seguintes atrações, a partir das 16h:

- Cinema:exibição de curtas metragens dirigidos e protagonizados pelo cineasta e ator inglês Charles Chaplin, criado do personagem Carlitos

- Artes Visuais:oficina com Ralph Friedricks ensina ao participante os princípios de funcionamento dos óculos 3D na prática

- Literatura: acervo de livros ilustrados será oferecido por dupla de mediadores de leituras individuais e compartilhadas do Circo de Trapo; também haverá apresentação do grupo Flor de Chita, baseada na obra do escritor Guimarães Rosa e do crítico literário Antonio Candido.

- Circo:Circo Delírio explora o universo das trupes ciganas com improvisação, humor e malabares pouco convencionais.

- Dança:explorando o espaço da rua com o olhar, os bailarinos da Companhia Primeiro Ato convidam o público para uma nova visão sobre a cidade.

- Cinema musicado:o grupo paulistano Trupe Chá de Boldo recria e interpreta ao vivo a trilha sonora do clássico A Fantástica Fábrica de Chocolate (1971).