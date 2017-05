Prefeito Igor Soares prestigia sessão solene de entrega de honrarias pela Câmara

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, participou, nesta sexta-feira (5), da sessão solene de entrega de honrarias às pessoas de destaque da cidade e que contribuíram para o desenvolvimento do município. Dentre os homenageados, a deputada federal Bruna Furlan (PSDB) recebeu o título de cidadã itapeviense e moção de aplausos. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal.

Também foram homenageados com o título de cidadão Ricardo Calsabara Vick, Ubirajara Gerunda, Antônio José Lopes, Padre Ely Rosa e Fábio Moreira Brito.

Receberam moção de aplausos: ACITA (Associação Comercial de Itapevi); Grêmio Osasco Audax; o atleta nascido na cidade e jogador do Osasco Audax, Leandro Velicka; Clínica Vick Odontológica; Esporte Clube Caveira; o diretor de teatro de Itapevi, Helton Lima; o diretor de Cultura de Itapevi, Lázaro Toledo Queiros Filho; Projeto Social Saúde para Todos; atores da encenação da Paixão de Cristo 2017; e o grafiteiro Sipros. Houve ainda a entrega do diploma de reconhecimento para a munícipe Elisabete Silva Macedo.

Segundo Igor, as homenagens coroam moradores da cidade que colaboram para o crescimento e desenvolvimento de Itapevi. “Tenho muita gratidão e respeito por todos aqueles que receberam a honraria. Essas pessoas orgulham nossa cidade e cada um em sua área auxilia no avanço e progresso social”, resumiu.

Sobre a deputada federal Bruna Furlan, o prefeito enalteceu seus esforços em trazer R$ 3.840.000,00 em emendas parlamentares para cidade, recursos que foram investidos em setores como saúde, educação e mobilidade urbana. “É uma singela homenagem que fazemos para uma deputada que em todos os momentos em seus dois mandatos sempre pensou no bem-estar de cada cidadão de Itapevi e procurou ouvir suas necessidades”, disse.

A homenageada Bruna Furlan agradeceu. “Vejo as homenagens como fruto do trabalho comprometido que venho desenvolvendo, de olhar com carinho para a cidade e cada morador. Sou uma servidora pública e estou à disposição da população. Quando percorro as ruas daqui e ouço as reivindicações sei que devo trabalhar conforme o povo deseja e respeitando suas necessidades e aflições. Estou realmente muito feliz e lisonjeada”, declarou.

De acordo com o vereador Gordo Cardoso (PSDB), “a Bruna tem uma participação decisiva em Itapevi. Embora seja identificada com Barueri, sempre empenhou recursos para nossa cidade e contribui com todos os projetos do município”, explicou.

A opinião é compartilhada pelo vereador Thiago da Silva Santos (Thiaguinho – PSL), que também confia no trabalho da deputada e entregou a moção de aplausos de sua autoria à parlamentar.

O presidente da Câmara, Anderson Cavanha (Bruxão do Táxi – PR), ressaltou o protagonismo de cada homenageado na contribuição do avanço da cidade.