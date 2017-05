Itapevi quer arrecadar 50 mil peças para Campanha do Agasalho

A Prefeitura de Itapevi lançou oficialmente, nesta quarta-feira (3), a Campanha do Agasalho 2017. A administração anunciou a meta de recolher 50 mil doações neste ano - só durante o lançamento, foram recolhidas mais de duas mil peças.

A cerimônia foi realizada no Salão Atenas, no Centro, com a participação de mais de 300 pessoas. A campanha é organizada pelo Fundo Social de Solidariedade, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Defesa da Cidadania e da Mulher.

Durante a campanha, os dois shoppings da cidade, mais de 100 pontos do comércio, prédios públicos municipais e todas as unidades escolares da rede municipal terão pontos de coleta de doações. Ao todo, serão cerca de 400 pontos espalhados por toda a cidade.

“Itapevi vai se unir para arrecadar o maior número possível de agasalhos e cobertores. Estou seguro de que a nossa cidade é solidária e manterão quentinhos aqueles que precisam da nossa ajuda”, disse o prefeito Igor Soares.

Como desafio, o prefeito pediu que os vereadores arrecadem duas mil doações cada um; a Acita (Associação Comercial e Industrial de Itapevi) busque também arrecadar duas mil peças e as secretarias municipais consigam mil doações cada.

“Estou certa de que temos muito carinho guardado em nossas casas e guarda-roupas para contribuir com as doações”, afirmou Elaine Freitas, secretária de Desenvolvimento Social, Defesa da Cidadania e da Mulher.

A presidente de honra do Fundo Social de Solidariedade Acolher e primeira-dama, Lisianne Soares, também deixou seu recado. “Faremos uma campanha quente e pensando no bem-estar de quem necessita das doações. Nosso objetivo é olhar com atenção e carinho para quem precisa de amparo social”, disse.

Nilza de Jesus, 73, é moradora da Cohab e fundadora do Instituto da Maturidade de Itapevi. Para ela, a iniciativa ajudará muitas pessoas.

“Penso principalmente nos idosos e nos moradores de rua, que passam por dificuldades com a queda de temperatura", afirmou. "Esse público e outras pessoas mais precisam deste apoio da Prefeitura e do engajamento da população para enfrentar o frio e a necessidade”, disse

O lançamento da Campanha do Agasalho 2017 contou ainda com desfile de moda com modelos infantis, adolescentes, adultos e idosos, DJ ao vivo e a presença de autoridades políticas, empresários, presidentes de ONGs (Organizações Não Governamentais) e instituições sociais de Itapevi.

COMO PARTICIPAR

Para saber onde estão os pontos de coleta e como doar, basta ligar no 4143-9700 ou ir pessoalmente até a Secretaria de Desenvolvimento Social (Rua Escolástica Chaluppe, 154 – Centro). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O e-mail para contato é ( Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ).

OUTRAS AÇÕES

O prefeito Igor Soares lembrou durante o evento que o Fundo Social de Solidariedade já arrecadou mais de 40 toneladas em donativos na festa do aniversário da cidade e na partida Amigos do Cafu versus Amigos de Itapevi. Já a Fundação Cafu repassou cerca de R$ 20 mil ao Fundo, resultado de Feijoada Beneficente realizada na cidade.