Vereador Denis Oliveira promove evento evangélico “Orando por Itapevi”

A Câmara Municipal de Itapevi realizou na noite desta quinta-feira, dia 4 de maio, um evento interdenominacional intitulado “Orando por Itapevi”. Sob a liderança do vereador Denis Oliveira, o evento reuniu diversos líderes evangélicos da cidade e contou com a presença dos deputados Marcelo Aguiar e Gilmaci Santos.

Confira as fotos por Nilton Ramos!!!

De acordo com o vereador Denis, que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, este primeiro encontro teve como objetivo promover a união espiritual de diferentes igrejas e ministérios de Itapevi. “A razão principal do evento é reconhecer o valor da oração do povo de Deus por nossa cidade”, afirmou o parlamentar.

“No poder do Espírito Santo, queremos levantar um grupo de intercessores para manter um canal aberto de Intercessão em favor da Igreja, da cidade, do Brasil e das nações”, enfatizou o vereador Denis.

